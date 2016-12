Dogodilo se na današnji dan – 31.12

1695. – U Engleskoj uveden porez na prozore. Riječ je o vrlo omraženoj mjeri među građanstvom, no unatoč nezadovoljstvu zadržao se gotovo 156 godina, sve do 1851. Visina poreza ovisila je o broju prozora na kući. Da bi izbjegli plaćanje mnogi su počeli zazidavati prozore, što je dovelo do prizora fasada s ciglom zazidanim otvorima. Razlog za uvođenje poreza zapravo je bio sljedeći: željelo se uvesti porez na imovinu, no budući da nitko nije želio javno priznati koliko je bogat, pristupilo se jednostavnom načinu mjerenja. Naime, prozore na kući bilo je lako izbrojati, bez potrebe da se uopće ulazi u vlasnikove prostorije. Na taj način moglo se svakome obračunati porez u iznosu koji se nije mogao osporavati.

1759. – Arthur Guinness počeo proizvoditi pivo. Na današnji dan unajmio je na nevjerojatnih 9,000 godina pivnicu “St. James’s Gate” u Dublinu, kako bi ondje proizvodio pivo. Pismena potvrda o tom najmu može se i danas vidjeti u navedenoj pivovari u Dublinu. Pivo Arthura Guinnessa postalo je vrlo popularno te je još za vrijeme njegovog života pivovara dosegla proizvodnju od oko 20,000 bačava piva godišnje. Početkom 20. stoljeća pivovara je postala najveća u svijetu. Pedesetih godina prošlog stoljeća direktor Guinnessovih pivovara – sir Hugh Beaver – odlučio je pokrenuti knjigu u kojoj bi bili skupljani svjetski rekordi. Nastala je tako slavna Guinnessova knjiga rekorda, koja je još više podigla svjetsku prepoznatljivost imena Guinness. Danas se godišnje proda oko 850 milijuna litara Guinessa, a prihodi od njega dosežu do 2 milijarde eura.

1879. – Thomas Alva Edison, američki izumitelj, odlučio napraviti prvu javnu demonstraciju električne žarulje, kako bi simbolično prikazao ulazak u novu godinu.

1904 – Održan prvi doček Nove godine na Times Squareu. Već više od stotinu godina velik broj ljudi tradicionalno dočekuje Novu godinu na newyorškom Times Squareu. Godine 1904., kad je organiziran prvi doček, taj je trg upravo dobio novo ime – Times Square (prije se zvao Longacre Square), i to po novoj zgradi newyorških novina The New York Times, koje su se doselile na njega. Godine 1907. započeta je tradicija spuštanja vremenske lopte za odbrojavanje sekundi do ponoći. Prva lopta imala je 100 žaruljica, bila je promjera 1.5 metara i težine 320 kilograma. Lopta koja se danas koristi sadrži 9,567 žarulja, promjera je 3.7 metara i teži 5,386 kilograma.

1938. – U Indianapolisu predstavljena prva naprava za mjerenje količine alkohola u dahu.

1946. – Harry Truman, prvi post-ratni predsjednik SAD javno je objavio kraj neprijateljstava u Drugom svjetskom ratu. Iako je zapravo sve bilo gotovo prije više od godinu dana, oprezni Harry Truman, tek je na današnji dan 1946. godine odlučio javno istupiti s tom informacijom.

Još cijelih petnaest godina trajao je Marshallov plan, kojim su Trumanova jaja u prahu i ostali oblici pomoći bili distribuirani širom svijeta u svrhu što bržeg otklanjanja posljedica rata. Pomoć je službeno ukinuta na Staru godinu 1961. godine, nakon podjele preko 12 milijardi dolara vrijedne pomoći.

1999 – Jeljcin dao ostavku, premijer Putin postao vršitelj dužnosti predsjednika Rusije

Rođendani

1937 – Sir Anthony Hopkins, velški glumac, najpoznatiji po ulozi Hannibala Lectera iz filma “Kad jaganjci utihnu” (1991.). Njegov originalni portret Lectera Američki filmski institut proglasio je najvećim filmskih zlikovcem svih vremena. Hannibal mu je donio i Oscar za najboljeg glavnog glumca 1992. godine.

1943. – Ben Kingsley, britanski glumci, najpoznatiji po ulozi Mahatme Gandhija u filmu “Gandhi” (1982.), za koju je osvojio Oscar za najboljeg glavnog glumca. Još neki od istaknutih filmova su “Schindlerova lista” (1993.) i “Shutter Island” (2010.).

1959. – Val Kilmer, američki glumac, najpoznatiji po ulozi u “Top Gunu” i ulozi Jima Morrisona u filmu “The Doors”

