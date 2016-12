FOTO: Polnoćka u Sladojevcima

U Sladojevcima, prigradskom naselju Slatine, u crkvi svete Barbare, misno slavlje na Polnoćki predvodio je velečasni Dario Šimić, župnik sladojevačke župe. Više stotina vjernika, unatoč hladnom vremenu, nazočilo je misnom slavlju. U propovijedi vlč. Dario Šimić je naglasio „… Kada iščekujemo Spasitelja, radosni trenutak, radosniji nego naš najveći blagdan Uskrs, jer za Uskrs Isus trpi mučenje i umire a to baš nikome nije drago . Božić je mali Bog i danas diljem Svijeta mnogi su u crkvama gdje se dočekuje Božić i svi oni žele da ovaj dan bude drugačiji od ostalih. Božić je rođenje Boga i mi znamo gdje je on ne samo danas nego svaki dan. On je prisutan svaki dan, on se žrtvuje na oltaru za nas, umire, otkupljuje nas od naših grijeha i mi ga primamo svaki put kada dolazimo na Misu. Božić nije samo 25.prosinca nego za nas kršćane je svaki dan na svakoj svetoj Misi…“

Govoreći o dvadesetom Božiću Požeške biskupije, podsjetio je na ozračje u kojem je 1997. godine slavljen prvi Božić, nekoliko mjeseci nakon uspostave Požeške biskupije, usporedivši ga sa skromnošću betlehemske štalice, ali i istaknuvši veliku radost svećenika i vjernika zbog rođenja Požeške biskupije i ređenja njezinoga prvog biskupa. (www.icv.hr; žf)