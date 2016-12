Iz Virovitičkog lista: Zavodljiv izgled s novogodišnjom frizurom

Drage naše, tragate li za savršenom frizurom za Božić i Novu godinu?

Ako se još niste odlučile ili nemate ideju, mi smo ovdje kako bismo vam dali savjet i pomogli da zablistate!

Uz svečanu haljinu, odgovarajuće cipele, nakit i šminku potrebno je imati i fantastičnu frizuru kako biste istakli svoj jedinstven look za novogodišnju noć.

Donosimo vam nekoliko savjeta što možete učiniti s kosom i uz to fotografije koje će vam pomoći da se odlučite.

1. Nakovrčajte kosu jer kovrče su uvijek u modi, bile one kuštrave, retro ili blage u valovima. Izgledat ćete s njima jako glamurozno i seksi.

2. Ako imate kosu s nestašnim loknicama i to vam smeta, pokupite ih u rep. Možete koristiti i ukrase za kosu, kopče, ukosnice pa neka se sve sja. Šljokice su preporučljive za nezaboravnu noć u godini, ali nemojte pretjerati.

3. Pokupite kosu u punđu. To će vam osigurati da vam frizura ostane kakva treba cijelu noć, a vi se prepustite fešti.

Zapravo nije važno je li vam kosa duga ili kratka, kovrčava ili ravna, bitno je da naglasite svoj seksipil i unesete malo glamura.

Drage naše čitateljice i čitatelji, želimo vam od sveg srca blagoslovljen Božić te sretnu i veselu Novu godinu!

Vaš I-Team!

(www.icv.hr, iv)