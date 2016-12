Jaka anticiklona ne predaje se tako lako: Badnjak i Božić ipak bez snježne idile

Prema rječima našeg meteorologa Kristijana Paljara ipak nećemo imati “bijeli Božić”. Ciklona nad zapadnim Sredozemljem na žalost mnogih nije se uspjela „dovući“ do nas.

Jaka i stabilna anticiklona koja je od početka prosinca prisutna na vrijeme kod nas djeluje kao „štit“ od fronti i ciklona. Tako je ova ciklona jednostavno posustala i odmakla dalje od nas zahvaljujući polju povišenog tlaka zraka koji je iznad nas (anticikloni).

U hladnijem dijelu godine kod stabilnih vremenskih prilika (anticiklone) na kopnu je česta sumaglica ili magla koja se zadržava veći dio dana, ili cijeli dan pretvarajući se u niski oblaćeni magleni sloj iz kojeg mjestimice padaju slabe oborine (rosulja, zrnat snijeg i ledene iglice).

Do kraja tjedna ne očekujemo značajniju promjenu vremena. Zadržat će se hladno, osobito tijekom jutra. Vjerojatnost sunčanih razdoblja od subote se povećava.

Tijekom Božića u sjevernim kopnenim predjelima uz više oblaka očekujemo gdje koju kišnu kap ili snježnu pahuljicu. Oborine će biti slabe i mjestimične. Tako da ne treba očekivati snježnu bjelinu.

Temperature zraka postupno će rasti osobito početkom sljedećeg tjedna. Ipak će porast temperature zraka biti kratkotrajan. Od utorka temperature zraka u postupnom padu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -5°C do +2°C tijekom ponedjeljka. Najviše dnevne od 0°C do +10°C tijekom ponedjeljka. U predjelima s cjelodnevnim oblačnim slojem osjetno niže. Vjetar slab do umjeren pretežno južnih smjerova. Sredinom idućeg tjedna izgledan je destabilizacija atmosfere.

U kojem će obliku biti oborine i kojeg intenziteta? Više o svemu u danima pred nama.

Bio Božić, sa ili bez snijega provedite ga s najmilijima u krugu obitelji.

Svako dobro želim vam… Kristijan Paljar. (www.icv.hr; kp; foto: Matija R.)