Kakvo nas vrijeme očekuje za Silvestrovo?

Nakon 8. studenih dana uzastopce današnji dan prekinuo je taj niz. Frontalni sustav koji je tijekom jučerašnjeg dana prošao preko nas „obrisao“ je niski oblačni sloj koji se nad nama zadržavao proteklih dana.

Danas smo od jutra uživali u sunčanom i suhom vremenu, u najtoplijem dijelu dana živa u termometru rasla je do +8.8°C, što je ujedno i najviša temperatura zraka na području Virovitice od početka prosinca 2016. godine. Do kraja prosinca 2016. godine ne očekujemo „obaranje“ današnje najviše dnevne temperature zraka.

Polako nam se približava frontalni sustav sa sjeverozapada. Tijekom utorka i srijede zahvaljujući frontalnom sustavu koji će se nalaziti iznad nas očekujemo povremene oborine na granici kiše i snijega. Najveća vjerojatnost tanjeg snježnog pokrivača je u višim predjelima VPŽ. Oborine bi se mjestimice mogle smrzavati pri dodiru s podlogom, i stvarati opasnu poledicu! Oborine neće biti obilne. Vjetar umjeren na udare umjereno jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -1°C do +3°C. Najviše dnevne od +1°C do +6°C u višim predjelima koji stupanj niže tijekom srijede.

Od četvrtka do kraja 2016. godine očekujemo?

Suho i stabilno vrijeme. Tlak zraka postupno će rasti, što bi za posljedicu ponovno moglo imati rasprostranjeniju i dugotrajniju sumaglicu i maglu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -7°C do -2°C. Najviše dnevne od 0°C do +6°C. U predjelima s cjelodnevnim oblačnim slojem osjetno niže. Vjetar slab do umjeren pretežno zapadnih smjerova.

Izgledi vremena tijekom Silvestrova i Nove godine.

Zadržat će se hladno. Temperature zraka trebale bi se kretati u većem dijelu VPŽ od -6°C do -3°C. Moguća je mjestimična magla ili sumaglica. Izlazi prognostičkih modela posljednjih dana „njuše“ snježne oborine u prvoj dekadi siječnja 2017. godine. Možda se prva u nizu snježna ciklona formira već oko 3. siječnja.

Pratimo izlaze prognostičkih modela u danima pred nama. (www.icv.hr; Kristijan Paljar)