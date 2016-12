LIJEPE NA VININ NAČIN Sa šljokicama u NOVU 2017.

Tko je spreman, a koga hvata groznica novogodišnje večeri? Jesu li spremne haljine, suknjice, cipelice i make up? Novu 2017. čekat ćemo u subotu, što znači nema spajanja, radni narode! No, očekujem da barem pola vas šminkerica dođe u ponedjeljak na posao ili u pekaru našminkane.

Šalu na stranu, ozbiljna je stvar u pitanju! Kao što možete vidjeti u prilogu pripremila sam za vas nekoliko sličica novogodišnjeg make upa. Svatko od vas ima svoj stil, svoje navike od kojih ne odstupa, no moram napomenuti da su ove sezone IN glitteri iliti šljokice svih boja, oblika i veličina! DISKO KUGLA, drugim riječima!

Make up na slici je vrlo vamp, oči su naglašene smeđim sjenilom u boji čokolade preko koje je naneseno crno sjenilo sa srebrnim šljokicama i izvučeno prema van. Osim sjenila ovo možete napraviti i s tušem, samo što ćemo ga nanijeti u debljoj liniji. Završni touch dale su guste i duge umjetne trepavice. KAO PRAVE! Ja sam uz ovaj look zamislila mat ljubičasti ruž boje šljive za drastičniji izgled, a vi možete kombinirati apsolutno sve boje u kojima se osjećate dobro ili koja će vam tada odgovarati uz put, neki modni detalj možda ili pak garderobu. Svakako preporučujem da se odvažite barem mrvicu, to je noć u kojoj si smijete dati oduška.

Jedva čekam da vidim ta lijepa lica svojih čitateljica 💗

To bi bilo sve od novogodišnjeg make upa.

Što drugo da vam poželim osim da se provedete najljepše, pa i vi koji ćete birati koju pidžamu obući!

Vaša Vina

