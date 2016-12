LIJEPE NA VININ NAČIN Te divne linije – BORE

Koliko god mi skrivale godine, one će nas otkriti. Bore, bilo da su mrštilice ili smijalice, dio su nas i to je zapravo divno. One su odraz naše zrelosti i života. Godina se ne treba plašiti već ponosno uživati u njima.

Za ovotjednu temu pripremila sam prikladan članak… Nova godina… Nove odluke… Nove linije 😊

Pripremila sam za vas, moje drage šminkerice, recept-maske za lice. Koža je zimi posebno osjetljiva, a tako je treba i tretirati. Osim svakodnevnog čišćenja lica i korištenja hidratantne kreme dodala bih na popis kao obavezno i masku, jednom tjednom… Maska je posvećena čišćenju lica i zatezanju kože, a za to će vam biti potrebna 2 sastojka: JAJA I GRČKI JOGURT.

Odvojite bjelanjke i dobro ih “istucite” te pomiješajte s 5 žlica grčkog jogurta. Nanesite na lice i ostaviti 10-15 minuta. Nakon toga lice isperite. Bjeljanci su odlični jer čiste pore i zatežu kožu, a grčki jogurt je hrani.

Odlična je i maska koja se sastoji od bjelanjaka i nekoliko kapi limuna. Nakon što pomiješate ta dva sastojka, namažite ih na cijelo lice. Maska se brzo stegne pa je nakon toga isperite. Ublažavanje bora je garantirano!

Pripremite svoju kožu za novogodišnji make up ili uđite besprijekorne u novu godinu.

Puno dobrih želja i lijepih trenutaka u novoj 2017. želi vam vaša Vina!

Hvala vam što čitate moje članke. 😊

(www.icv.hr, vm)