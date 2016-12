Oprez u rukovanju pirotehnikom – Grad Virovitica partner u provođenju akcije “Mir i dobro”

Predstavnici Policijske postaje Virovitica danas su u prostorijama virovitičke gradske uprave predstavili gradonačelniku Grada Virovitice Ivici Kirinu akciju “Mir i dobro”, koju Ministarstvo unutarnjih poslova u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana provodi više od dvadeset godina. Izrađen je i LETAK Mir i dobro , a Grad Virovitica je partner u navedenom projektu, Načelnik Policijske postaje Virovitica Zlatko Barčan tom prigodom je naglasio kako su održana edukacijska predavanja u virovitičkim osnovnim školama kojom je obuhvaćeno više od 1000 djece te da će policija tijekom akcije poduzimati mjere radi sprječavanja nedozvoljene prodaje i uporabe pirotehničkih sredstava te provoditi pojačane mjera sigurnosti na prostorima gdje se okuplja veći broj ljudi poput škola, vjerskih objekata, trgova i slično.

Zakonom o eksplozivnim tvarima određena su četiri razreda pirotehničkih sredstava, a koja isključivo treba kupovati u za to ovlaštenim trgovinama. Tako je osobama starijim od 14 godina dozvoljena prodaja pirotehničkih sredstava I. kategorije u prodavaonicama i kioscima, dok se osobama starijim od 18 godina mogu prodavati i sredstva II. i III. kategorije. Uporaba pirotehničkih sredstava II, III, T1 i P1 kategorije dozvoljena je isključivo od 27. prosinca do 1. siječnja, ali se ne smiju upotrebljavati u zatvorenim prostorima. Kazne koje su propisane Zakonom o eksplozivnim tvarima su od tisuću do pet tisuća kuna za fizičke osobe, te 20 tisuća do 40 tisuća kuna za pravne osobe.

Gradonačelnik Ivica Kirin izrazio je zadovoljstvo provođenjem akcije jer u zadnjih nekoliko godina na području grada Virovitice nije zabilježen niti jedan slučaj ozljeđivanja od uporabe pirotehničkim sredstvima.