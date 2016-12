Na orahovačkom turniru četvrtog dana postignuto čak 36 pogodaka

Na orahovačkom malonogometnom turniru odigran je četvrti natjecateljski dan prebogat pogocima. Bio je ovo najefikasniji dan dosadašnjeg tijeka turnira i jedan od najefikasnijih u posljednjih nekoliko godina s 36 postignutih pogodaka u svim kategorijama. U prvoj utakmici konkurencije do 10 godina čačinačka Mladost bila je uvjerljiva kontra druge momčadi Škole nogometa Papuk uz po tri pogotka Luke Kokoške i Kristijana Ognjenovića. U uzrastu do 12 godina momčad feričanačkog FEŠK-a deklasirala je dolački DOŠK s visokih 9:0, dok je u natjecanju do 12 godina Škola nogometa Papuk svladala vršnjake iz zdenačke Sloge. Četvrtog natjecateljskog dana odigran je i prvi susret veteranskog dijela turira u kojem su se sastale domaće ekipe Najstariji veterani Papuka i Almet zidarska radnja. Bolji su bili oni stariji, i to minimalnom pobjedom u samoj završnici. Seniorski dio turnira otvorio je susret orahovačkog Cubea i našičkog Brooklyna, utakmica koja je završila s čak 10 pogodaka u mrežama, a uspješniji je bio Cube za koje je važno bilo zvati se Ante. Naime četiri pogotka za ”kockare” postigao je Ante Pufler, a dva je dodao Ante Kundid. U drugoj utakmici iste skupine, C, zanimljiv susret odigrali su Caffe bar Centar iz Voćina i osječki Caffe bar Radić Osječko. Osječani su bili za nijansu bolji pogocima Nikole Šulave i Stipe bUljana dok je jedini strijelac za Voćinčane bio Mario Jozić. Posljednja dva susreta odigrana su u skupini A., u prvoj su Duhovi bili bolji od Filjinih Bisera s konačnih 7:2 uz hat-trick Benjamina Radinkovića, a u posljednjoj utakmici dana feričanački Džezeri su u odličnoj utakmici pobijedili slatinsku Enigmu pogocima Emila Peroševića i bivšeg Vatrenog Danijela Pranjića. Na orahovačkoj ”Zimi” nakon 30. prosinca, slijedi dvodnevna stanka, a nastavak natjecanja je 02. siječnja 2017. Evo i svih rezultata 4. dana:

U10 NK Mladost – ŠN PAPUK-2 8:1

U12 NK DOŠK – ŠN FEŠK 1 0:9

U12 ŠN PAPUK – NK Sloga 3:0

Veterani: Papuk Najstariji veterani – ALMET Zid. Ra 2:1

CUBE – CB Brooklyn 6:4

CB Centar – CB Radić-Osječko 1:2

Filjini Biseri – Duhovi 2:7

Enigma – Džezeri 1:2 (www.icv.hr, vg; Fotografija: Vladimir Grgurić)