U prvom profesionalnom nastupu Domagoj Maligec nokautirao protivnika

Nakon sjajne amaterske karijere, Domagoj Maligec „uplovio“ je u profesionalne „vode“. Naime, Virovitičanin je nastupio na NFC-u 7 (Nokaut fighting championship) u Zagrebu gdje je upisao svoju prvu pobjedu u profi borbama i to u prvom nastupu. Domagoj je u prvoj rundi tehničkim nokautom pobijedio Nikolu Josipovića iz zagrebačkog Armusa, koji je inače prvak Hrvatske u kickboxingu.

– Znali smo da imamo brzog protivnika i da borbu moramo odvesti u parter. S Domagojem sam puno radio rušenja i ground and pound tehniku kamo je Domagoj i odvukao borbu te pobijedio u prvoj rundi – istaknuo je Saša Klimek, njegov trener te ujedno i predsjednik Kluba slobodne borbe Nokaut iz Virovitice, čiji je Maligec član.

U Maligecovom kutu osim Klimeka bio je i Branko Dvoržak „Patak“, koji do sada nije propustio niti jedan meč Nokautovaca, a koji se brine za njihovo zdravlje te im sanira ozljede. (www.icv.hr, vle; Fotografija: Facebook)