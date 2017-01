Dogodilo se na današnji dan – 25.1.

1554. – Osnovan brazilski grad São Paulo

Na današnji dan 1554. godine osnovan je São Paulo, najbogatiji brazilski grad, najnapučenije područje južne hemisfere te sedma po veličini metropola svijeta u kojoj na površini od 1.523 četvorna kilometra živi nešto više od 11 milijuna ljudi. Uz to što je centar kulture i gospodarstva, grad koji je ime dobio prema svetom Pavlu smatra se i Alpha World Cityjem što znači da je jedan od centara današnje globalne ekonomije.

1908. – Ivan Bjelovučić preletio Alpe i postavio visinski rekord

Ivan Bjelovučić vjerojatno je bio prvi hrvatski pilot. Godine 1908., u dobi od 19 godina, upisao se u zrakoplovnu školu u Parizu. Letačku dozvolu francuskog aerokluba s rednim brojem 87 dobio je 10. lipnja 1910. godine. Godine 1910. letio je od Pariza do Angoulemea, obletjevši pritom Eiffelov toranj. Tu vijest objavio je i zagrebački “Vijenac”, zajedno s Bjelovučićevom slikom. Godine 1912. pariški dnevnik Le Matin proglasio ga je najboljim francuskim zrakoplovcem. Na današnji dan 1913. godine postao je prvi pilot u povijesti koji je uspješno preletio Alpe. Pri preletu je postigao i novi visinski rekord (3200 m). Kasnije je postao i zapovjednik Peruanskih zračnih snaga.

1924. – U Francuskoj započele prve Zimske olimpijske igre

Na današnji dan 1924. godine započele su u Chamonixu u Francuskoj (u podnožju Mont Blanca) prve Zimske olimpijske igre u povijesti. Isprva je to trebao biti samo tjedan zimskih sportova vezan za Ljetne olimpijske igre koje će se održati te godine u svibnju i lipnju, no kasnije su te igre službeno proglašene prvim Zimskim olimpijskim igrama. Sudjelovalo je 16 zemalja, a medalje su se dijelile u 7 sportova: bob, umjetničko klizanje, hokej, skijaški skokovi, skijaško trčanje, nordijska kombinacija i brzinsko klizanje. Sve do 1992. godine Zimske olimpijske igre održavale su se iste godine kad i ljetne, a tada je uveden razmak od dvije godine.

1955. – SSSR službeno izašao iz rata sa Njemačkom

SSSR je tek na današnji dan 1955. godine službeno izašao iz rata s Njemačkom. Četrdeset godina kasnije, također na današnji dan, Rusija je zamalo upotrijebila sovjetsku nuklearnu ostavštinu zbog pogreške koja je ostala zapamćena kao ‘norveški raketni incident’. Ruski radari tom su prilikom pogrešno identificirali Black Brant XII, norvešku istraživačku raketu, te su misleći da se radi o američkoj raketi tipa Trident oglasili uzbunu. Tadašnji predsjednik Boris Jeljcin tom je prilikom aktivirao ‘nuklearnu aktovku’ no nakon što je javljeno kako se raketa udaljava od ruskog teritorija shvaćeno je kako se ne radi o prijetnji te nije došlo do lansiranja ruskog naoružanja. Javnost je o incidentu obaviještena tek nakon tjedan dana u kratkom medijskom izvješću.

2004. – Rover Opportunity sletio na površinu Marsa

Mars Exploration Rover – B, poznatiji pod nazivom Opportunity, sletio je na površinu Marsa, točnije na područje zvano Meridiani Planum, na današnji dan 2004. godine. Opportunity, koji je ime dobio na učeničkom natječaju koji je prije lansiranja održala NASA, drugi je od dva identična rovera koje je NASA poslala na crveni planet u sklopu Mars Exploration Rover Missiona. Planirani radni i životni vijek Opportunityja bio je 90 sola (marsovskih dana) no mali robot je i danas, 2.191 dan nakon slijetanja, usprkos poteškoćama koje je prošao operativan i kreće se prema krateru Endeavour. Njegov brat blizanac Spirit na žalost nije bio toliko sretan i od 1. svibnja 2009. nalazi se zaglavljen u pijesku, a NASA-in tim još uvijek smišlja kako ga osloboditi.

Rođendani

1882. – Virginia Woolf, engleska spisateljica

1938. – Etta James, američka blues pjevačica

1981. – Alicia Keyes, američka R&B, soul i neo soul pjevačica, tekstopisac, pijanistica

1981. – Toše Proeski, makedonski pjevač

