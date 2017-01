Dogodilo se na današnji dan – 28.1.

1573. – Izbila seljačka buna pod vodstvom Matije Gupca

U noći s 27. na 28. siječnja 1573. godine dan je znak za početak poznate seljačke bune čiji je predvodnik bio Ambroz Gubec (kasnije nazvan Matija) iz Gornje Stubice. Povodi za bunu bili su višestruki, a među najpoznatijima su nasilništva susjedgradsko-stubičkog vlastelina Franje Tahyja (inače baruna od Štatenberga u Sloveniji) nad seljačkim ženama. Prva veća ustanička akcija bilo je zauzimanje utvrđenog dvorca Cesargrada, tada u vlasništvu grofova Erdödy. Važno je naglasiti da su ustanici čitavo vrijeme priznavali vlast habsburškog cara i kralja Maksimilijana II., tj nikada nisu postali veleizdajnici. Borili su se samo protiv feudalne gospode. Buna je ugušena kad je 9. veljače plemićka vojska kod Stubičkih toplica porazila seljačku vojsku.

1807. – Prve plinske svjetiljke pojavile se u Londonu

Doba mraka za London završilo je službeno na današnji dan daleke 1807. godine, kada su na Pall Mallu večernju tamu razbile prve plinske svjetiljke. Novotarija je toliko oduševila Londončane da nije trebalo puno da i ostatak centra bude vrlo brzo opremljen novim svjetiljkama.

1986. – Space shuttle Challenger eksplodirao 73 sekunde nakon lansiranja

Na današnji dan 1986. godine dogodila se jedna od najvećih tragedija u dosadašnjoj povijesti istraživanja svemira. Naime space shuttle Challenger eksplodirao je 73 sekunde nakon lansiranja, pri čemu je poginulo svih 7 astronauta na njemu. Zanimljivo je da to nije bio Challengerov prvi let. Čak devet letova obavljeno je uspješno. Nakon nesreće američki svemirski program letenja space shuttleovima blokiran je na dvije i pol godine. Do nesreće je došlo kad je popustila brtva na jednom od raketnih motora, pa je vrući plin zapalio susjedni spremnik s gorivom. Uslijed toga došlo je do eksplozije koja je raznijela shuttle. Postoje teorije da je uzrok za popuštanje brtve bila niska temperatura. Naime, čak i na Floridi ovo doba u siječnju jedno je od najhladnijih u godini. Zanimljivo je da su od 7 članova posade Challengera čak dvije bile žene (Christa McAuliffe i Judith Resnik). Mnogo ljudi pred televizijskim ekranima pratilo je let upravo zato što je na njemu bila Christa McAuliffe, prva učitaljica iz projekta “Učitelj u svemiru” (“Teacher in Space Project”). Ona je bila srednjoškolska učiteljica koja je izabrana između 11,000 prijavljenih učitelja i trebala je u svemiru održati satove nastave za djecu. Nakon nesreće mnoge su škole nazvane po njoj (čak 40-ak škola širom svijeta).

(www.icv.hr)