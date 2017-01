Dogodilo se na današnji dan – 31.1.

1808. – Ukinuta Dubrovačka Republika

Napoleonove francuske trupe još su 27. svibnja 1806. godine ušle u Dubrovnik, pod zapovjedništvom generala Jacquesa Lauristona. Dubrovčani pri tome nisu pružali otpor. Francuzi su preuzeli civilnu vlast u gradu. Na čelu im je bio maršal Auguste Marmont, koji je na današnji dan, bez Napoleonovog znanja, dekretom raspustio dubrovački Senat i Vladu i time formalno 1808. godine ukinuo Dubrovačku Republiku. Napoleon je naknadno dao pristanak na to. Teritorij Republike priključen je Napoleonovoj Kraljevini Italiji. Napoleon je osobno bio kralj Italije, a njegov posinak Eugen de Beauharnais (Josefinin sin iz prvog braka) bio je potkralj. Maršal Marmont dobio je titulu vojvoda od Dubrovnika (Duc de Raguse).

1876. – SAD naredio svim američkim starosjediocima da odu u rezervate

Engleski kolonisti su od samog dolaska na tlo Sjeverne Amerike povremeno dolazili u sukobe s domorodačkim stanovništvom. Iako su mnoga naselja kolonista bila uništavana, kao u slučaju rata kralja Filipa, Indijanci se u pravilu nisu mogli na duži rok efikasno suprotstaviti kolonistima, dijelom zbog razjedinjenosti, dijelom zbog tehnološke inferiornosti, ali najviše zbog stalnog priliva novih kolonista. Veće teškoće u relativno mirnim odnosima između bijelaca i Indijanaca nastale su godine 1875. kad su Sijuksi odbili prodati područje zvano Black Hills, premda im je bilo ponuđeno čak šest milijuna dolara. Bitka kod Little Bighorna značila je najteži poraz SAD-a u sukobima s Indijancima, ali je i zauvijek zapečatila indijansku sudbinu: svi su mostovi za suradnju i pregovore bili porušeni, a vojni je vrh vapio za konačnim rješenjem indijanskog pitanja.

1961. – Čimpanza poslana u svemir

Prije nego što su lansirali prvog čovjeka u svemir, Amerikanci su na testni let 1961. godine poslali čimpanzu kasnije nazvanu Ham (nisu mu htjeli nadjenuti ime prije nego što se uspješno vratio na Zemlju, da se javnost ne bi previše vezala uz njega). Ime Ham odabranu je kao kratica za Holloman Aerospace Medical Center, ime centra koji je pripremio i trenirao čimpanzu za svemirski let. Izabran je između 40 čimpanzi koje su trenirane za istu svrhu. Ham je bio prvi čimpanza u svemiru, i imao je značajnu ulogu. Naime, trebao je pokazati mogu li živa bića u svemiru izvršavati voljne radnje i upravljati letjelicama. Naime, Ham je bio treniran da povuče polugu kad ugleda bljeskajuće plavo svjetlo. Na to je istreniran pomoću laganih elektrošokova i nagrade u obliku kore od banane. I doista, pokazalo se da je za vrijeme leta u svemiru povlačio polugu samo djelić sekunde sporije nego na zemlji. Uspješno se vratio na zemlju i poživio je još 17 godina u zoološkom vrtu.

Rođendani

1797. – Franz Schubert, austrijski skladatelj

1977. – Kerry Washington, američka glumica

1981. – Justin Timberlake, američki pjevač

