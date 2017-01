Dogodilo se na današnji dan – 8.1.

1675. – Utemeljena tvrtka New York Fishing Co, prva službeno utemeljena tvrtka u Americi. Poslovanje preko oceana počelo je još davno, no prva službeno utemeljena tvrtka u Americi bila je New York Fishing Co, upisana u registar na današnji dan.

1838. – Odaslana prva telegrafska poruka. Točkice i crtice u određenom rasporedu čine abecedu koju je smislio Samuel Morse, a prva telegrafska poruka poslana na taj način dogodila se upravo na današnji dan u New Jerseyu.

1324. – Preminuo Marko Polo, poznati srednjovjekovni putopisac i istraživač. Zanimljive su teorije po kojima je on rođen u gradu Korčuli na istoimenom hrvatskom otoku. Naime, u tom gradu i danas postoji obitelj Polo (s plemićkim pridjevom de prezime glasi Depolo), za koju se smatra da je ista iz koje je potekao Marko. Sa 17 godina otišao je na put u Aziju, gdje je proveo 24 godine bez povratka kući, ukupno proputovavši oko 24,000 kilometara. Kad se konačno vratio, nastanio se u Veneciji, koja je u to doba bila u ratu s Genovom. Marko Polo sudjelovao je u bitki između Mlečana i Genove koja se odigrala pokraj Korčule. Njegova galija je poražena i on je odveden u zarobljeništvo u Genovu. Tamo je proveo duže vrijeme u zatvoru, gdje je svoje doživljeje iz putovanja po Aziji diktirao kolegi zatvoreniku imenom Rustichello iz Pise. Knjiga koja je tako nastala nosila je naziv “Il Milione” (Milijun). Marko Polo preminuo je kratko vrijeme nakon što je ovjerio oporuku kojom je podijelio svoj novac na nasljednike i oslobodio jednog “tatarskog” roba, koji ga je možda pratio na putovanjima po Aziji.

Rođendani

1589. – Ivan Gundulić, hrvatski je barokni pjesnik, epik, lirik i dramatik.

1935. – Elvis Presley, američki pjevač. Često je nazivan Kraljem Rock and Rolla ili samo Kraljem, još za života legenda i neokrunjeni kralj rock’ n’ rolla

1942. – Stephen Hawking, britanski teoretski fizičar. Poznat je po doprinosima na poljima kozmologije i kvantne gravitacije, osobito u kontekstu crnih rupa

1947. – David Bowie, britanski rock glazbenik, skladatelj, glazbeni producent, aranžer i glumac

1979. – Stipe Pletikosa, bivši hrvatski nogometni vratar i reprezentativac. Sa 114 nastupa, iza Darija Srne drugi je na ljestvici hrvatskih reprezentativaca po broju nastupa

(www.icv.hr)