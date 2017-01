Donji Miholjac pobjednik 3. Međunarodnog zimskog RBA No limit turnira u uzrastu U-8

U subotu je u dvorani Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić utakmicama uzrasta U-8 nastavljen 3. Zimski RBA No limit kup. Prvo mjesto osvojila je momčad iz Donjeg Miholjca, dok je drugo mjesto pripalo Slaven Belupu. Treće mjesto osvojila je K.E.C.S.A iz Szigetvara, koja je bila bolja od virovitičkog No limita.

Najbolji strijelac turnira je Arsen Čočaj iz Donjeg Miholjca, za najboljeg igrača proglašen je Luka Knežević iz No limita, a najbolji vratar turnira je Gabrijel Pothraški iz Slaven Belupa. Turnir je nastavljen u nedjelju uzrastima U-12. (www.icv.hr, vle; Fotografije: Matija Rođak)