FOTO: Mnoštvo skijaša i posjetitelja okupilo se na skijalištu u Rezovačkim Krčevinama gdje je održano Otvoreno prvenstvo Virovitice

Na virovitičkom skijalištu u Rezovačkim Krčevinama nedjeljno prijepodne bilo je rezervirano za Otvoreno prvenstvo Virovitice u skijanju na kojemu je nastupilo više od 50 natjecatelja. Osim iz Virovitice i okolnih mjesta, pristigli su i skijaši iz Daruvara i Bjelovara.

U kategoriji dječaka do 10 godina prvo mjesto je osvojio Petar Ključec, dok je srebrni bio Roko Čurić, a u uzrastu djevojčica zlato je pripalo Niki Vukić. Kod dječaka od 10 do 15 godina najbrži je bio Josip Zeba ispred Roka Ključeca i Frana Jurkovića, a kod djevojčica Nika Čurić se okitia zlatom, a Ena Rejder srebrom. Dorian Hercigonja i Ivan Tomljanović bili su prvi, odnosno drugi kod mladića od 16 do 18 godina, a u uzrastu muškaraca od 18 do 30 godina najsjajniji je bio Ivan Horvat.

U konkurenciji žena Renata Kovač-Pintarić je osvojila zlato, a Gordana Ded srebro, dok je u najbrojnijoj kategoriji i to veterana najbrže stazu odvozio Boris Meter. Srebro je pripao Ivanu Ključecu, a treće mjesto su podijelii Draško Čurić i Mario Hrženjak.

Pehare i priznanja najboljima uručio je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin. Organizatori su bili skijački klubovi Skviki i Virovitica, a supokrovitelji Sportska i turistička zajednica grada Virovitice. (www.icv.hr, vle; Fotografije: Matija Rođak)