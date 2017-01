Izletište Tominac u Slatini najčešće koriste skijaši no ove subote, 28. siječnja 2017. godine, najbrojniji su bili najmlađi i njihovi roditelji. Društvo Naša djeca Slatina pozvalo je sve zainteresirane na druženje i zajedničko pravljenje snjegovića no kako nije bilo uvjeta za to vrijeme i mjesto iskorišteno je za veliko sanjkanje s bezazlenim padanjem, prevrtanjem i dječjim smijehom. Za tople napitke pobrinuli su se roditelji kao i članovi Skijaškog kluba Slatina. (www.icv.hr; žf)