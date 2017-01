“Ledeni val” stigao i do nas: Vikend suh i vrlo hladan, u tjednu pred nama izgledan snijeg

Iza nas su prvi “ledeni” dani u 2017. godini. Posljednji ledeni dan imali smo 19. siječnja 2016. godine kada se temperatura zraka na području Virovitice spustila na -10°C.

Tijekom današnjeg dana jutarnja temperatura zraka na području Virovitice spustila se na -11°C. Subjektivni osjećaj iznosio je -18°C. Jutarnje temperature zraka tijekom jutra su se na području VPŽ kretale od -17°C do -10°C.

Trenutno se temperature zraka kreću (u 12:00h) od -12°C do -6°C. Dan će obilježiti suho i stabilno vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Gdje koji umjereno jak udar ne smije iznenaditi do 35 km/h. Anomalije/odstupanje temperature zraka tijekom današnjeg dana u odnosu na višegodišnji prosjek 1979.-2000. godine. Temperature zraka na području Hrvatske niže su za 5°C do 20°C.

Nedjelja

Tijekom nedjelje očekujemo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar u slabljenju. Mjestimice očekujemo povremen snijeg (pljuskove snijega). Najveća vjerojatnost za to je u zapadnim predjelima VPŽ. Ne treba očekivati puno snijega, već dekorativni snježni pokrivač. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -19°C do -10°C. Najviše dnevne od -10°C do -4°C. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.

Tjedan pred nama…

Temperature zraka i dalje niže u odnosu na višegodišnje prosječne vrijednosti. Ipak, temperature zraka neće više biti toliko ledene u odnosu na subotu i nedjelju. Tijekom petka 13. siječnja izgledne su oborine. Vrlo vjerojatno će se raditi o snijegu. Koliko će snijega pasti… Više o svemu u danima pred nama.

Ovako trenutno izgleda izlaz prognostičkog modela GFS 06z. Očekivana akumulirana količina snijega u tjednu pred nama. (www.icv.hr; Kristijan Paljar)