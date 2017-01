LIJEPE NA VININ NAČIN Rješenje u bočici ricinusa

Koliko puta dnevno prigovarate pred ogledalom gledajući u svoju kosu, obrve ili pak nokte? Da… Nitko nije savršeno zadovoljan sobom, ali ponekad nam treba samo mrvicu da bismo bile sretne. Zdrava i poslušna kosa, guste obrve i čvrsti lijepi nokti. Vjerovali ili ne spas potražite u bočici ricinusa.

To je prilično gusto ulje koje sadrži vitamin E i ricinoleičnu kiselinu. Savršeno je za hidrataciju kože, pomaže kod gljivičnih oboljenja, a dobro ga je koristiti i kod otvorenih rana da ublaži svrab i peckanje.

Ono što je bitno istaknuti je da ricinusovo ulje prije svega potiče rast dlačica i stoga ga je odlično koristiti za rast kose, obrva i trepavica. Jedino je ulje koje u korijen kose prodire duboko i samim time oživljava oštećenu kosu i potiče razvoj novih dlačica. Nanesite ga na korijen kose, a potom i na ostatak te ostavite da djeluje nekoliko sati i zatim isperite. Ako ste potrošile masku ili regenerator za kosu, nije problem, nanesite ulje na kosu nakon šamponiranja, u ovom slučaju ne na korijen nego samo na vrhove i do pola kose, potom raščešljajte kosu i isperite! Koristite ga i na oštećenim noktima, rast je garantiran. Za vas koje tužno gledate u svoje obrve i trepavice toplo preporučujem odmah prošetati do prve ljekarne ili bio trgovine po svoje ulje i koristiti svaki dan. Bit ćete mi zahvalne. Na kraju krajeva i sama ga upravo mažem po obrvama i napredak nije izostao. Budite uporne i oprezno s mazanjem!

(www.icv.hr, vm)