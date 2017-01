Mihael Lončarević iz zagrebačkog Dinama stigao na posudbu u županijskog prvoligaša Suhopolje

Suhopolje je počelo s pripremama za proljetni dio prvenstva u I. Županijskoj nogometnoj ligi, a od pojačanja stiglo je i jedno zanimljivo ime. Naime, radi se o Mihaelu Lončareviću, inače junioru, no trener Elvis Vinak koristit će ga u seniorskoj momčadi. Dinamovi skauti su ga “snimili” dok je još igrao u županijskom trećeligašu Vaškoj i doveli pod svoje okrilje te je u momčadi iz Zagreba trenirao pod paskom trenerskog tandema Joze Bandića i Dalibora Poldrugača, no zbog školskih obveza koje će obavljati u Slatini, Mihael je od strane zagrebačkog Dinama ustupljen na posudbu Suhopolju. U travnju će Lončarević s mladim “Modrima” odigrati nekoliko pripremnih susreta.

Skauti Dinama će u nekoliko navrata posjetiti Stadion Park i pratiti razvoj Mihaela, što znači i utakmice I. ŽNL, a to je ujedno i prilika svim mladim igračima Suhopolja i ostalih klubova s ovih prostora da se dokažu, a Škola nogometa GNK Dinamo zahvaljuje treneru Elvisu Vinaku jer će Mihael biti pod vodstvom u njegovom trenažnom procesu.

Opširnije pročitajte u novom broju Virovitičkog lista. (www.icv.hr, vle; Fotografija: Vedran Lesić)