No limit pobjednik prvog dana turnira, najbolji strijelac Benjamin Široki, igrač Oton Fadljević

U dvorani Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić započeo je 3. Međunrodni RBA zimski No limit turnir u malom nogometu. Jučer su odigrani susreti za dječake rođene 2004. i 2005. godine. Prvo mjesto osvojio je virovitički No limit pobjedivši u finalu Slavoniju iz Požege sa 3:2. Treće mjesto pripalo je Varteksu iz Varaždina. Za najboljeg strijelca turnira proglašen je Benjamin Široki iz No limita, najbolji vratar je Tin Ujević iz Slavonije, a najbolji igrač je Oton Fadljević, također iz No limit. Turnir se nastavlja danas uzrastima U-8, a početak je u 9 sati. (www.icv.hr, vle; Fotografija: Facebook)