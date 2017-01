Noć muzeja 2017. u Dvorcu Pejačević

Gradski muzej Virovitica poziva vas da se pridružite još jednoj Noći muzeja u Dvorcu Pejačević i to u petak, 27. siječnja. Kako se Dvorac priprema obnoviti svoje ruho u narednom razdoblju, ova Noć muzeja je jedinstvena prilika da doživite odaje Dvorca kroz zvučnu i vizualnu preobrazbu u konceptu ZMaj Kolektiva i gostiju Filipa Merčepa i Nicolasa Sinkovića.

* Što?

Zvučna izložba…

…odnosno koncert koji koristi više različitih prostorija i ambijenata (za razliku od standardnog klasičnog koncerta, gdje se publika zadržava na jednom mjestu tijekom čitavog koncerta), te time spaja koncept koncerta i muzejske izložbe. Svaka prostorija prilagođena je kompoziciji koja se u njoj izvodi (akustički i vizualno) pružajući slušatelju/gledatelju posebno iskustvo ”putovanja” kroz prostor i vrijeme. Slušatelj/gledatelj slijedi zvuk od prostorije do prostorije, i time postaje dio ”glazbenog vremeplova”.

* Kako?

Putovanje se sastoji od pet potpuno različitih ambijenata, koji prate povijesni razvoj glazbe i reproduciraju izabrane trenutke u kompoziciji zvuka i ritma, odnosno kao niz glazbenih izvedbi prostorno i vremenski vođenih kronološki.

* Tko?

ZMaJ Kolektiv: Zrinko Jurić-Čivro, Mario Petrinjak, Jasmin Horak, Iva Gavrilović, Lea Mi-oković, Barbara Bogojević, Roko Bogojević, Roni Rengel, Zvonimir Gadanec, Tomislav Vrabac, Marina Novosel, Vedran Gorjup, Mirna Mihalković te marimbist Filip Merčep i Nicolas Sinković.

* A što u međuvremenu izvedbi?

Druženje u Dvorcu i Kontrapunkt (likovna intervencija).

* Čemu?

Cilj je predstaviti publici glazbu u posebno odabranim ambijentima uz vizualne i auditivne multimedijske intervencije te potencirati skrivene i suptilne emocije, priče, situacije, boje i vizije

Napomene:

Program će biti izveden dva puta tijekom večeri, u 21 i u 23 sata, kroz prazne prostorije Dvorca Pejačević, koji je pred obnovom, te pruža idealan ambijent za eksperimentalan pristup glazbenom putovanju i sasvim jedinstvenu Noć muzeja u začaranom Dvorcu.

Filip Merčep i Nicolas Sinković

Filip Merčep, u suradnji s Nicolasom Sinkovićem na elektronici, izvodit će kompozicije za udaraljke i elektroniku na više odabranih mjesta u Dvorcu uokvirenoj u jednu elektroničku zvučnu sliku (određeni broj zvučnika raspoređenih po cijeloj lokaciji) koje elektroničkim interludijima spajaju koncept kompozicija vodeći publiku od lokacije do lokacije.

Elektronički interludiji se izvode uživo snimajući i bilježeći sve što se događa u trenutku koncerta, provlačeći te muzičke momente kroz razne elektroničke filtere. Samim time improvizirajući tim parametrima, Nicolas i Filip će stvoriti kompozicije kroz koju publika prolazi prateći umjetnika od lokacije do lokacije. Program će se sastojati od skladbi suvremenih skladatelja te autorske kompozicije Nicolasa Sinkovića i Filipa Merčepa – Dialogue for live controlled electronics, percussion and prerecorded sounds.

Više o Filipu Merčepu na http://sudarpercussion.com/filip-mercep/

Pozivamo sve da nam se pridruže u ovogodišnjoj Noći muzeja u sasvim specifičnom ambijentu, sa sasvim specifičnim vizualnim i auditivnim podražajima i požele našem i vašem Dvorcu sretnu obnovu!

