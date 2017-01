Noć muzeja 2017.: Filip Merčep i Nicolas Sinković

Marimbist Filip Merčep, u suradnji s Nicolasom Sinkovićem na elektronici, u petak, 27. siječnja, povodom manifestacije Noć muzeja izvodit će kompozicije za udaraljke i elektroniku na više odabranih mjesta u Dvorcu Pejačević. Uz pomoć određenog broja zvučnika raspoređenih po cijeloj lokaciji kompozicije će uokviriti u jednu elektroničku zvučnu sliku, koje elektroničkim interludijima spajaju koncept kompozicija vodeći publiku od lokacije do lokacije.

Elektronički interludiji se izvode uživo snimajući i bilježeći sve što se događa u trenutku koncerta, provlačeći te muzičke momente kroz razne elektroničke filtere. Samim time improvizirajući tim parametrima, Nicolas i Filip će stvoriti kompozicije kroz koju publika prolazi prateći umjetnika od lokacije do lokacije. Program će se sastojati od skladbi suvremenih skladatelja te autorske kompozicije Nicolasa Sinkovića i Filipa Merčepa – Dialogue for live controlled electronics, percussion and prerecorded sounds. Početak programa manifestacije je u 21 sat.

