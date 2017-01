Održana treća radionica za izradu Dokumenta operativnog plana unaprjeđenja razvoja kontinentalnog turizma VPŽ

Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije u suradnji s Hrvatskim društvom kulturnog turizma organizirala je treću radionicu s članovima radne skupine za izradu Dokumenta operativnog plana unaprjeđenja razvoja kontinentalnog turizma Virovitičko-podravske županije. Radionica je organizirana za predstavnike turističkih zajednica, razvojnih agencija, javnih ustanova, kulturno-muzejskih institucija, udruga građana i udruga u kulturi i turističkih poduzetnika u prostoru Zavičajnog muzeja Slatina. Uvodno izlaganje o temi radionice Upravljanje destinacijom-razvoj publike-budi gost imali su Mirna Karzen, direktorica tvrtke Karzen and Karzen, Marko Baus, nezavisni profesionalac i Jesenka Ricl, predsjednica Hrvatskog društva kulturnog turizma. Tridesetak sudionika podijeljenih u četiri radna tima izradili su potom svoje prijedloge koji će biti dijelom dokumenta, a služit će za pripremu projektu na EU fondove kao i za jačanje kapaciteta dionika u turizmu i za brendiranje Virovitičko-podravske županije i to su: cikloturizam ruta željezne zavjese, grofovi Janković Voćinski, Drašković, Schaumburg-Lippe i Pejačević, splavarenje Dravom od Križnice do Sopja i Svjetski KUP u orijentacijskom trčanju u trajanju od sedam dana. Posljednja radionica na temu Papuk bit će u ožujku ove godine.

(www.icv.hr, žf, foto: Željko Felbar)