Prema izmjenama pravilnika, od ovog polugodišta roditelji više neće morati za svaki izostanak djeteta odlaziti po liječničku ispričnicu. Također, izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, po priopćenju Ministarstva obrazovanja može odobriti i učitelj ili nastavnik za izostanak tijekom nastavnog dana, razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana, ravnatelj za izostanak do sedam radnih dana te učiteljsko ili nastavničko vijeće za izostanak do 15 radnih dana.

Osim što roditelji sami mogu unutar tri dana ispričati izostanak djeteta, postoje još neke olakšavajuće izmjene. Ukoliko je dijete išlo obaviti neku dijagnostičku pretragu ili je išlo na specijalistički pregled, na tome mjestu također može dobiti potvrdu koja vrijedi kao ispričnica za školu. Izmjene će na snagu stupiti 19. siječnja i svaka škola ih mora jednako primjenjivati.

