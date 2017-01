Panel rasprava: Ravnopravnost za žene u svijetu ostvarit će se tek za 118 godina

Hrvatska zajednica županija u Rijeci je održala panel raspravu i druženje žena aktivnih u lokalnoj i regionalnoj politici s ciljem njihovog povezivanja, ali i osvještavanja javnosti o nedovoljnoj uključenosti žena u politički život u Republici Hrvatskoj. Na panelu je, između ostalih, bila prisutna obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije Sanja Bošnjak, kao jedina žena na čelu županije. Kroz rad panel rasprave sudionice su došle do izvjesnih zaključaka. Naime, porazno je da desetak godina nakon što su unesene kvote na ženskim listama koje se ne poštuju, žene još uvijek nisu jednako ravnopravne ne samo u politici nego općenito na tržištu rada i da najnovija istraživanja pokazuju da će se ta ravnopravnost za žene u svijetu ostvariti tek za 118 godina. Žene koje se bave politikom, bez obzira na stranačku pripadnost, došle su do istog zaključka, a to je da se moraju same više umrežavati, međusobno pomagati i osnaživati kako bi mogle aktivnije participirati u izvršnoj vlasti. Prema riječima obnašateljice dužnosti župana Virovitičko-podravske županije Sanje Bošnjak jedan od modela koji će u dogledno vrijeme tražiti od muških kolega je takozvani zig model, odnosno zig-zag ili tika-taka model, koji postoji u nekim europskim zemljama. To znači mjesto za mjesto, odnosno jedna žena, jedan muškarac na aktivnim političkim listama za obnašanje vlasti u Republici Hrvatskoj.

(www.icv.hr, žđ; Foto: Radio Rijeka)