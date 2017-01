Učitelji OŠ Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje na stručnom usavršavanju na Tenerifima

U okviru projekta INterAct iz programa Erasmus+ u španjolskom gradu Santa Cruzu na Tenerifima organizirana je 15.-21. siječnja 2017. godine stručna edukacijaprosvjetnih djelatnika na temu digitalnih kompetencija pod nazivom How to make your school more digital.

Vodeći estonski stručnjak dr. Mart Laampere s Tehnološkog inovacijskog centra u Tallinu predstavio je uspješne modele digitalnih inovacija u školama koji podrazumijevaju sustavno upravljanje promjenama, modernizaciju digitalne infrastrukture, pedagošku potporu i obrazovanje djelatnika te praćenje rezultata.

Edukaciju su, uz kolege iz deset europskih zemalja, pohađali učitelji OŠ Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje, učitelj informatike Hrvoje Miklaužić i učiteljica hrvatskog jezika Andreja Galović.

Koordinator projekta Ivan Slavić, učitelj engleskoga jezika, godinama je posvećen implementaciji Europskog razvojnog plana u našu školu. Mladi kolektiv, uz podršku ravnatelja Saše Topića, entuzijastično vjeruje da razvojem novih znanja i kompetencija u području didaktičke upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija učitelji mogu modernizirati način poučavanja.

Na edukaciji je, osim razvoja vlastitih znanja i vještina upotrebe IKTa, naglasak bio na izradi digitalnih materijala, na integraciji inovativnih metoda poučavanja, na stjecanju uvida u mogućnosti integracije sadržaja i metoda i u područja različitih tradicionalnih školskih predmeta te na način organiziranja sigurnog virtualnog okruženja za učenje i interakciju.

Po povratku u školu sudionici će predstaviti iskustva stečena na stručnom usavršavanju kroz prezentaciju i radionicu za prijenos vještina i znanja na sljedećem Učiteljskom vijeću.

Cilj je ovoga projekta unaprijediti nastavu, maksimalno ju orijentiratina učenike i njihove sposobnosti i interese, posebice kroz međusobnu suradnju učitelja na organizaciji interdisciplinarnog i kroskurikularnog pristupa nastavi. Stvaranjem interaktivnih okruženja za učenje škola će svojim učenicima biti u stanju pomoći razviti ključne kompetencije i vještine 21. stoljeća. Vjerujemo da će takav pristup imati značajan utjecaj na motivaciju i postignuća naših učenika.

Projektna mobilnost bila je izvanredna prilika za upoznavanje i razmjenu iskustva te dogovaranje budućih suradnji s kolegama iz različitih zemalja pod zastavom EU, kao i za istraživanje ljepota Zemlje Vječnoga Proljeća.

Andreja Galović