Veličanstvenim vatrometom Orahovčani ušli u novu 2017. godinu

Gradski šator u središtu Orahovice bio je krcat, plesalo se i pjevalo do sitni jutarnji sati uz Tamburaški sastav ”Čokanj” iz Našica, ispred šatora grijalo se uz kuhano vino, a n kraju sve je začinio veličanstveni vatromet u ponoć. Sve ovo, bilo je dio Dočeka nove 2017. godine u središtu Orahovice u organizaciji Grada Orahovice i Turističke zajednice. Ludilo je počelo oko 22 sata kada su ”Čokanji” prvi puta ”udarili” u tambure i do ponoći se središte sve više punilo. U ponoć je krenulo, gorilo je nebo nad Orahovicom i možemo slobodno reći bio je to najljepši i najatraktivniji vatromet u posljednjih nekoliko godina. Prštalo je sa svih strana i trajalo punih deset minuta.

Nakon vatrometa u šatoru je velikom broju nazočnih ljudi koji us došli iz svih krajeva Slavonije, a posebno gradova i mjesta u okolici Orahovice, prvi je Novu godinu čestitao orahovački gradonačelnik Josip Nemec:

– Hvala vam svim od srca što se došli večeras s nama ispratiti staru i dočekati Novu godinu. Svima vam želim puno zdravlja, mira, ljubavi i i sreće i da vam dragi Bog podari sve ono što nemate, a želite, i sačuva sve što imate, a volite. – poručio je gradonačelnik Nemec te potom uz pomoć djevojčice Sare izvukao dobitne brojeve novogodišnje tombole za koju su i ove godine osigurane vrijedne nagrade kao što su skuter, LCD televizor, glazbena linija, digitalni fotoaparat i mnoge druge. (www.icv.hr; vg)