VIROVITICA STARTALA S PRIPREMAMA ZA PROLJETNI DIO MŽNL BJ-KC-VT: Na Vegešku stigli Puškarić, Škaro i Hudoletnjak

Nakon što su se u Županijski nogometni klub Virovitica vratila dvojica igrača Marko Puškarić i Filip Škaro, na prozivci i prvom pripremnom treningu našao se i Toni Hudoletnjak iz Mikleuša koji će također braniti boje Virovitice.

Prema riječima tajnika kluba Mihaela Mikolčića, u planu je još nekoliko pojačanja, a s pripremama su startali u ponedjeljak. Kroz trenažni proces vodi ih Krešimir Crvenka dosadašnji trener, ali bez Samuela Spudića koji je “trbuhom za kruhom” otišao u Njemačku.

– Prvenstvo počinje 12. ožujka, no dva kola prije nastavka proljetnog dijela prvenstva igrat ćemo i dvije utakmice županijskog kupa. U planu imamo odigrati šest pripremnih utakmica, a uz te dvije to bi bilo osam što je optimalno. Pripremni period traje sedam tjedana te bi trebali održati 42 treninga, a prva dva tjedna ćemo raditi na skočnosti i snazi. Zatim ćemo trčati na duge staze i uglavnom se dobro pripremiti da budemo fizički i trkački moćni, a što se tiče igre i taktike o njoj ćemo posljednja dva tjedna. Za sada su nam stigla tri nova igrača, no Uprava je rekla da ima u planu dovesti još nekoliko pojačanja, te se nadam da bi mogli biti oni pravi na proljeće – istaknuo je Crvenka. (www.icv.hr, vle)