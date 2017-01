Virovitičanka Martina Boban, pobjednica prošlogodišnjeg AmChamova Talents programa: Kompanije se sve više otvaraju mladima, cijene se nove ideje i proaktivnost

* Pobjednica programa radi u Pfizeru u kojem je stekla titulu Product Specialist Inflammatory Croatia

Martina Boban, Virovitičanka koja od 2007. živi u Zagrebu, gdje je karijeru gradila prvo kao stručna suradnica u kompaniji Pfizer Croatia, potom tri godine u Novartisu, a danas ponovo u Pfizeru u kojem je stekla titulu Product Specialist Inflammatory Croatia, pobjednica je prošlogodišnjeg AmChamova Talents programa.

Američka gospodarska komora u Hrvatskoj već tri godine provodi ovaj edukacijski projekt usmjeren stručnom usavršavanju mladih profesionalaca i njihovu profesionalnom i osobnom razvoju kroz niz interaktivnih predavanja koje održavaju uspješni hrvatski i inozemni menadžeri. Pobjednica lanjskog programa iznosi svoje dojmove o AmCham Talentu i otkriva planove za daljnju karijeru.

Koji su vam bili glavni motivi za prijavu na ovaj projekt?

Sama inicijativa je došla iz kompanije u kojoj radim, a prijedlog sam sa zadovoljstvom prihvatila jer mi se učinio kao potencijalno zanimljivo novo iskustvo. Kada inicijativa za ulazak u ovakav program dolazi od strane nadređenih unutar kompanije, shvaćate da je to jedan od načina kojim vam žele reći da su zadovoljni vašim radom, te da vas i u budućnosti vide unutar kompanije i to potencijalno na višim pozicijama, i naravno, bude vam drago.

Da li je program ispunio vaša očekivanja?

U početku je postojao određeni strah hoću li ispuniti očekivanja. Iako je program jasno raspisan, nudi i više nego je navedeno u samom opisu. Teško je u opisu reći da će predavanja biti odlična, dapače, da će najbolja biti ona koja to uopće nisu (u klasičnom smislu), da ćete imati priliku učiti kroz osobna iskustva renomiranih stručnjaka i vrlo uspješnih poslovnih ljudi. Teško je opisati iskustva svakog od nas koja ćemo dobiti unutar grupe pišući grupni rad istovremeno upoznajući druge mlade genijalne kolege iz kompanija s kojima se možda uopće svakodnevno ne susrećete, kao i iskustvo pisanja individualnog rada na temu o kojoj nikada do tada niste niti razmišljali. Uistinu hvale vrijedan program.

Što biste istaknuli kao najveći vrijednost Talents programa?

Program nudi odličnu edukaciju koju mi mladi često nemamo prilike dobiti, mogućnost upoznavanja i povezivanja s kolegama, ali potiče i na pomicanje vlastitih granica, a svi znamo da razvoj počinje u trenutku izlaska iz zone komfora.

Kako i gdje ubuduće vidite svoju karijeru?

Svakako u smjeru u kojem sam krenula. U cijelom procesu se uistinu veselim učenju novih stvari, savladavanju novih vještina… te karijeru tako i shvaćam – razvojem ‘poslovne’ sebe kroz učenje i savladavanje izazova.

Očekujete li da će vam nagrada pomoći u karijeri?

AmCham drži do kvalitete svojih programa što je prepoznato i od strane brojnih kompanija te su sudjelovanje u programu, a onda i sama nagrada ipak puno više od samo zanimljivog iskustva. Biti proglašen Talentom godine na takvom programu, među stotinjak fenomenalnih mladih poslovnih ljudi, velika je stvar, a zasigurno će mi u daljnjem razvoju karijere pomoći i iskustvo sudjelovanja u AmCham Talents programu.

Koliko mlade ljude danas ozbiljno shvaćaju u biznisu i daju im prilika i odgovornosti?

To ovisi od kompanije do kompanije, no generalni je dojam da se kompanije sve više otvaraju mladima, sve manje su kruti okviri sazdani na hijerarhijama dugogodišnjeg boravka u kompaniji, a sve više se cijene nove ideje, proaktivnost, fleksibilnost, inovativnost, želja za radom i učenjem… Ne želim reći da ljudi koji dugo borave u nekoj kompaniji ne posjeduju sve navedene osobine. Dapače, oni uz sve imaju i veliku prednost iskustva te su svakako zasluženo na određenim pozicijama. Ali na mladima svijet, dakle i biznis, ostaje i kada bi svaki iskusniji stariji kolega mentorirao/podučavao nekog mlađeg brže bi se premostio vremenski jaz u kojem se mladi kolege, često ostavljeni na snalaženje sami sebi, pokušavaju što brže naučiti određenim poslovima. (www.poslovni.hr)