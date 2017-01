Virovitički list: Bliži se završetak radova i puštanje u promet sjeverne obilaznice, uskoro i izmještanje teretnog prometa iz središta Virovitice

Radovi na sjevernoj obilaznici grada Virovitice, koja će u budućnosti biti dio Podravske brze ceste Ormož – Varaždin – Virovitica – Ilok na dionici Virovitica – Suhopolje, teku planiranom dinamikom te su predstavnici Grada Virovitice redovito na sastancima s koordinacijama koje su zadužene za spomenute radove. Radovi na dionici od Virovitice do Suhopolja u duljini 9,1 kilometar započeli su 2014. godine, a ukupna vrijednost investicije s PDV-om iznosi 118.588.675,40 kuna.

Radi se o investiciji Hrvatskih cesta koja je napravljena na poticaj Grada Virovitice, prvenstveno zalaganjem gradonačelnika Ivice Kirina i predstavnika u Gradu Zagrebu, saborskog zastupnika Josipa Đakića i bivšeg virovitičko-podravskog župana, današnjeg ministra Tomislava Tolušića.

ROK ZA IZVEDBU PRODUŽEN ZBOG VRLO KIŠOVITOG VREMENA

Prometnica je trebala biti gotova do kraja prošle godine, no rok za izvedbu je prolongiran zbog vrlo kišovitog vremena u proteklom razdoblju te se završetak radova očekuje u travnju ili svibnju, kao i otvaranje i puštanje u promet navedene prometnice. Podsjetimo, sjeverna obilaznica je prvenstveno važna za naš grad zbog tranzitnog prometa koji sada prolazi kroz njega, a to je istaknuo i privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo grada Virovitice Marijo Klement.

– Godine 2007. uspjeli smo izmjestiti teretni promet da se ne prolazi kroz sam centar te se on odvija Vinkovačkom, Bilogorskom, Vukovarskom ulicom sve do spoja s Državnom cestom. Izgradnjom sjeverne obilaznice promet će biti puno mirniji, a prvenstveno istočni dio grada koji se odnosi na cestu koja vodi prema Suhopolju i sam ulaz u grad od rotora do Vinkovačke ulice – kazao nam je Marijo Klement.