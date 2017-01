Virovitički list: Ivica Kirin, gradonačelnik Virovitice – U 2016. godini započeli smo niz kapitalnih investicija, no najveće se očekuju u 2017. godini

Gradsko vijeće Grada Virovitice na nedavnoj sjednici usvojilo je najviši proračun, isključivo zbog početka provođenja projekta “5 do 12 za dvorac”.

Kada počinje provođenja projekta obnove Gradskog dvorca i parka, te što to znači za Viroviticu?

– Vrlo smo zadovoljni što nam je projekt odobren i što će započeti iduće godini. Naime, do sada smo imali samo nekakva krpanja tog objekta, a s vremenom je on zajedno s parkom kontinuirano propadao. Nakon što ovaj projekt završi, Virovitica će izgledati kao mali Beč te ćemo se napokon upisati u kartu kulturnih i nacionalnih mjesta u Hrvatskoj koje treba posjetiti, a u europskim okvirima postat ćemo pravi europski grad. U tijeku je priprema natječaja i čekamo odobrenje od Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije da nam odobri uvjete natječaja koje moramo raspisati kako bismo mogli provesti javnu nabavu i u proljeće započeti s radovima. Naravno da nas osim samog dvorca i parka čeka i niz drugih aktivnosti na gradskim ulicama jer se moramo prilagoditi tom projektu. Mogu naglasiti da će Virovitica završetkom projekta dobiti i jedan od najvećih zelenih trgova.

Zahvalio bih i ovim putem svima koji su sudjelovali na ovom projektu koji je započeo još 2003. godine kada sam došao na mjesto gradonačelnika. Radilo se uistinu puno, a posljednjih godina rješavali smo čak i imovinsko-pravne odnose u samom parku budući da je bilo raznih vlasnika. To samo govori koliko je to bio opsežan projekt, koliko je trebalo vremena i truda da se on provede. Osim toga, već smo počeli razgovore i dogovore s mnogim vlasnicima nekretnina u konzervatorskoj zoni da se pripreme za uređenje svojih fasada, odnosno objekata.

Povoljni vremenski uvjeti pogoduju nastavku građevinskih radova, od kojih je posebno važan projekt aglomeracije Virovitice koji se također financira putem EU sredstava. Što će taj kapitalni projekt značiti za grad Viroviticu?

– To je veliki projekt vrijedan oko 182 milijuna kuna. Jedan njegov dio odnosi se na postavljanje cijevi, odnosno tzv. kolektora po cijelom gradu i sekundarne kanalizacije po prigradskim naseljima od Golog Brda, Podgorja, Svetog Đurađa, Milanovca, Rezovca. Prvi dio tog projekta u punoj je fazi izgradnje, a u to se mogu uvjeriti i građani. S tim projektom aglomeracije rješavamo i sve dosadašnje probleme s izbijanjem kanalizacija prilikom većih poplava jer se istovremeno rješava i jedan dio oborinske odvodnje čime ćemo smanjiti pritisak na donje dijelove grada.

Što se tiče drugog dijela projekta, on je za sada odgođen zbog poništavanja natječaja, ali budući da su sredstva osigurana, bit će ponovno raspisan. To znači da ćemo izgradnju biopročistača samo odgoditi za godinu dana, a Virovitici to nije problem jer imamo postojeći biopročistač koji radi u krugu Tvornice šećera Viro. Taj kapitalni projekt i reference koje su dobili Virkom i Grad Virovitica, uključujući i dvorac, samo su poticaj za daljnje projekte koje ćemo nominirati. Naime, do 2020. godine otvoreno je kohezijsko područje kada Hrvatska može povlačiti silne milijarde eura, a u tome naravno što više želi sudjelovati i grad Virovitica te stoga pripremamo više od 150 različitih, velikih i manjih, projekata. U suradnji s drugim gradovima dolazimo do novih ideja i želimo prijaviti što više toga, tako da projekte isfinanciramo upravo kroz sredstva iz Europske unije kako bismo smanjili opterećenje i na gradski i na državni proračun, odnosno da se ne moramo za neke projekte zaduživati i time stvarati dodatan pritisak na BDP, odnosno na državnu zaduženost što se kasnije uvelike odražava na kamatne stope. Čestitam djelatnicima Virkoma i našoj agenciji VTA, kao i Hrvatskim vodama i Vladi Republike Hrvatske koji su zaslužni za početak realizacije projekta.

Često smo ove godine isticali kako je Virovitica veliko gradilište, a napokon se počela rješavati i cestovna infrastruktura. Što je po tom pitanju napravljeno i što se još planira?

– Prvi kapitalni projekt koji se trenutačno provodi je izgradnja sjeverne obilaznice, projekt Hrvatskih cesta čiji završetak očekujemo iduće godine. Drugi projekt je spomenuta aglomeracija Virovitice, ali i projekti koje smo osigurali u gradskom proračunu, izgradnja 29 nogostupa i cesta u gradu Virovitici. U prvoj fazi uspjeli smo realizirati pola toga iz jednostavnog razloga što nemamo dovoljno građevinske operative, a u međuvremenu su stigli i neki veliki projekti, izgradnja infrastrukture glavne ceste Bilogorske, Vukovarske i Vinkovačke ulice koja je uređena. Taj dio ceste je uređen u vrijednosti 30-ak milijuna kuna, no još nije završen jer se mora riješiti prijelaz kod željezničke pruge kod Bille, a između ostaloga asfaltirane su ulice Zbora narodne garde i Gajeva. U međuvremenu nam je u dogovoru s Hrvatskim cestama uletjela rekonstrukcija 8 km ceste Virovitica-Lončarica. To je ono što je zauzelo građevinske kapacitete tako da jednostavno nije bilo prostora da se intenziviraju svi radovi do kraja. Mi se nadamo da će građevinska sezona potrajati što duže, dok god nema snijega može se raditi. Građane molimo za strpljenje. Trenutno imamo 40-ak gradilišta po svim dijelovima grada, bit će ih u proljeće još više jer nastavljamo dalje s uređenjem ostalih nogostupa i cesta.

Gotov je i projekt drvenog mosta preko Ođenice, a uskoro očekujemo i njegovu izgradnju. Za njega su osigurana sredstva i potpisan je ugovor.

Isto tako krenut ćemo s uređenjem biciklističkih staza i pješačkih prijelaza u centru grada. Projekt u vrijednosti oko 2 milijuna kuna prijavljen je Ministarstvu unutarnjih poslova na nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa i očekujemo da će proći iduće godine. Ostaje nam još riješiti tzv. prvi prsten grada, odnosno dio od male stanice do Bille za koji je izdana lokacijska dozvola. Slijedi nam otkup zemljišta i izrada glavnog projekta kojim ćemo osim ceste koja će biti široka i spojna, biciklističke staze i nogostupa dobiti i još oko 150 parkirališnih mjesta.

Druga cesta koja je vrlo bitna je tzv. zapadna obilaznica grada koja će ići od ulaza na Vegešku, uz samu crkvu i izbiti na Ulicu Pavla Radića, zatim Masarykovom ulicom izaći na Ulicu Nikole Tesle. Treća cesta koja će se raditi je tzv. sjeverna cesta od starog mlina.

Hoće li nakon toga biti gotovi svi preduvjeti za zatvaranje prometa, tj. za šetnicu u centru grada?

– Promet neće biti do kraja zatvoren jer bismo željeli da ljudi koji uđu u Viroviticu vide Gradski dvorac i park. U planu je napraviti jednosmjeran promet oko samog parka i iskoristiti ga kao jedan veliki kružni tok s parkiralištima. Ono što je sigurno, promet će se usporiti. Po cijelom gradu će se povući proširene šetnice kao što je ona ispred Dore. Kada se izgradi sve što je potrebno u centru grada, tek onda se može razgovarati o definitivnom zatvaranju prometa, ali to je jedna priča koju bih ostavio za kasnije. Za sada, kratkoročno gledajući, u sljedećih 5 do 10 godina nema potrebe za zatvaranjem prometa u centru grada.

Niti jedna od tih aktivnosti nije moguća bez razvoja gospodarstva i popunjavanja zona. Što se po tom pitanju radi?

– Kada je riječ o industrijskim zonama, često se spominje da smo potpisali 10-ak ugovora, ali da se u njima premalo gradi. Nažalost zone se slabo popunjavaju jer je takva situacija u državi. Došlo je do promjene vlasti, a i kamate su kod nas daleko veće nego u susjednim zemljama. Mi smo dali zemljište s povlasticama, imamo potpisane ugovore i očekujemo da investitori započnu s investicijama. No, mnogi od njih čekaju da se riješe državne administrativne prepreke. Nadam se da ćemo u 2017. to riješiti i da će napokon započeti izgradnja novih pogona. Jedan od razloga zašto sam optimističan je i taj što smo posjetili Češku i dogovorili otvaranje novih gospodarskih tvrtki u Virovitici, odnosno da mi postanemo hotspot za jugoistok Europe, da se preko nas posluje i sa Srbijom i s Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom…, odnosno sa svim zemljama jugoistočne Europe. Najvažnija stvar za te poduzetničke zone je da je donijeta odluka o izradi studije izvodljivosti za nastavak izgradnje brze ceste D12 od Bjelovara prema Virovitici i dalje prema Mađarskoj. Mađarska vlada iduće godine planira graditi brzu cestu od Pečuha preko Szigetvara prema Barču, što će omogućiti Virovitici prometnu povezanost koja je nužna za popunjavanje gospodarskih zona. Nekoliko velikih investitora reklo nam je da čim izađe prvi akt za brzu cestu, oni će krenuti s aktivnostima na izgradnji svojih poslovnih objekata na području Virovitice.

Što je s mladima u Virovitici? Nedavno je otvoreno kino, hoće li se graditi Dom mladih?

– Što se tiče kina, ono je za sada otvoreno takvo kako je. Nismo htjeli ulagati u prostor, opremu i kino projektor jer imamo projekt koji smo prijavili zajedno s Mađarima. Zamišljeno je da se taj objekt uredi kao multifunkcionalna i kongresna dvorana, da to bude prostor za kongrese, sastanke, razna događanja… Osim toga, krenut će i izgradnja hale za sajam Viroexpo za koju isto tako čekamo odobrenje. Osim za održavanje sajma na tom dijelu Vegeške bit će izgrađena i multifunkcionalna dvorana. U tijeku je i projektiranje bazena na Vegeški, a ovaj u parku planiramo rušiti, iako još ne znamo točno kada. Možda sljedeće ljeto bazen još bude ovdje u park, ali 2018. zasigurno više ne. Što se tiče Vanadisa, napokon su riješeni imovinsko-pravni odnosi. Moramo ga ponovno projektirati te dati na neke druge europske projekte jer uvjeti za prijavu projekata se svako malo mijenjaju. Do tada ćemo iskoristiti Dom hrvatske vojske i mladima tamo dati prostor za okupljanje. Ali, ono što je možda najvažnije istaknuti, da se trenutačno puno radi na Vegeški. Planira se i nova atletska staza, dodatni tereni, tribine, boćališta, dječja igrališta, odnosno da okupljalište četiri gradska mjesna odbora bude nekadašnji Borac ili Vegeška, gdje su naši stari Virovitičani navikli dolaziti. Želimo na ovaj način privući mlade da se bave sportom i rekreacijom.

Virovitica spada u gradove koji najbolje upravljaju svojim nekretninama?

– Virovitica je godinama oskudijevala u najosnovnijim stvarima, prvo smo morali popravljati proračun, naše su gradske tvrtke puno ulagale u razne projekte, krpalo se i održavalo jer nije bilo novca. Sada je već pomalo došlo vrijeme da počnemo investirati i reinvestirati, te da na taj način potaknemo privatni sektor, odnosno da promijenimo izgled grada. Kako gospodarstvo bude jačalo, tako će se i izgled grada mijenjati. Grad je pripremio projekte sve do 2030. godine. Spadamo među gradove koji najbolje upravljaju sa svojim nekretninama, pohvalila nas je i Državna revizija, a i treći smo po rješavanju problema legalizacije. Za kraj bih još istaknuo projekt koji će se otvoriti ovih mjeseci, a to je izgradnja širokopojasnog interneta. Osobno se nadam da će Virovitica biti pilot-projekt, odnosno da će naš grad biti prvi koji će internet dovesti do svake kuće i svake institucije, a što će omogućiti kvalitetan razvoj grada ne samo u gospodarstvu nego i u obrazovanju.

Na kraju svim građanima želim sretan i blagoslovljen Božić, da ga u miru provedu sa svojim najmilijima te uspješnu i sretnu 2017. godinu, sa željama da nam se ostvare svi zacrtani projekti. (www.icv.hr; vle)