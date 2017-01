Virovitički list: Josip ĐAKIĆ, predsjednik HVIDRA-e RH, saborski zastupnik – Uspješno smo realizirali sve zacrtane zadaće

Zajednica županijskih zajednica Udruga hrvatskih invalida Domovinskog rata najbrojnija je udruga proistekla iz Domovinskog rata, udruga koja djeluje u 20 županija i Gradu Zagrebu u 105 gradskih i općinskih udruga sa 37.000 članova.

Godinu 2016. predsjednik HVIDRA-e RH, saborski zastupnik Josip Đakić ocijenio je kao uspješnu.

HVIDRA RH USPJEŠNO REALIZIRALA SVE ZACRTANE ZADAĆE

– Uspješno smo odradili sva četiri naša programa, a jedan od njih je i ovogodišnji SŠNIDOR. Važna je i pomoć koju naši suborci dobivaju iz Hrvatskog vijeća obrane, kao i novi način liječenja i otkrivanja PTSP-a u zajedništvu s Fakultetom elektrotehnike i računarstva i drugim institucijama u RH. Nalazimo nove načine i za njih ostvarujemo programska sredstva kako bi ih ostvarili.

Zaključak je da HVIDRA RH ide svojim uhodanim putem dalje, jedinstvena više nego ikada, da zajednički sudjelujemo u realizaciji programa i u iščekivanju smo novog jedinstvenog Zakona o pravima hrvatskih branitelja u koji je uvršteno sve ono što su naši članovi željeli – šest bitnih stvari koje mijenjaju odnos prema invalidima Domovinskog rata. One nisu materijalno snažne, ali su emocionalno vrlo bitne.

U PRIJEDLOGU ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA NEĆE BITI NIKAKVIH PROPUSTA

Zahvalni smo što su u prijedlogu ovog jedinstvenog teksta Zakona o pravima hrvatskih branitelja uvrštene sve bitne pretpostavke. To nas čini zadovoljnim i sretnim jer će u konačnici omogućiti hrvatskim braniteljima, odnosno stradalnicima Domovinskog rata prava koja i zaslužuju. Podrazumijeva se da sve ono što je dezavuirano iz prijašnjeg zakona i povlačilo se po drugim ministarstvima, vrati u resorno ministarstvo, odnosno Ministarstvo hrvatskih branitelja. To se prije svega odnosi na socijalnu skrb branitelja, stambeno zbrinjavanje itd. U prijedlogu jedinstvenog zakona donesen je i novi pravilnik o bodovanju. Naime, bodovi se povećavaju po stažu u Domovinskom ratu, znači po tijeku koji je bio u Domovinskom ratu. To se ne odnosi samo na hrvatske ratne vojne invalide već i na ostale branitelje koji su bili dragovoljci i imaju određeni broj bodova za stambeno zbrinjavanje. Veliki problem je bio i s vještačenjem o zdravstvenom stanju hrvatskih branitelja, a prijedlogom zakona decidirano je da se povjerenstvo ili komisija za zdravstveno vještačenje koje se sada nalazi u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje treba izdvojiti i biti pri Ministarstvu hrvatskih branitelja. To bi trebala biti specijalizirana struka isključivo za bolesti, ranjavanja, općenito zdravstvenog stanja hrvatskih branitelja, a ne za svu populaciju, odnosno one koji su stradali u sportu, prometnim nesrećama i sl.

Osim toga, ukida se rok za stjecanje statusa oboljeloga od PTSP-a, tj. za stjecanje statusa HRVI, s time da će biti rigorozne mjere, odnosno da će to pravo moći ostvariti samo oni koji su liječeni u kontinuitetu te da je ustanovljeno da je bolest prisutna od prijašnjeg vremena.

