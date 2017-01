Virovitički list: Prirodni antibiotici koji suzbijaju infekcije

Koliko god pokušavate osnažiti svoj ili imunitet vaših bližnjih, ponekad ipak može doći do infekcije. U tom slučaju medicina preporučuje korištenje antibiotika. Nažalost antibiotici nisu bezopasni jer uz patogene bakterije uništavaju i milijune “dobrih” bakterija, neophodnih za pravilan rad probave. No, postoji alternativa – prirodni antibiotici.

Za razliku od klasičnih lijekova, prirodni antibiotici nisu štetni za zdravlje, ne uništavaju crijevnu floru i ne uzrokuju stvaranje rezistentnih bakterija. Zato, kada je to moguće, najprije posegnite za prirodnim lijekovima, a konvencionalne antibiotike koristite samo u slučaju krajnje nužde.

Predstavljamo vam nekoliko najkorisnijih darova prirode s antibiotskim svojstvima.

Ekstrakt sjemenki grejpa

Ekstrakt sjemenki grejpa je prirodni antibiotik. Ljudi su odavno primijetili da grejp djeluje antibakterijski.

Institut Biochem Research iz Kalifornije proveo je brojna istraživanja koja su potvrdila da upravo ekstrakt sjemenke grejpa djeluje protiv bakterija, virusa, gljivica i parazita. Ova izuzetna supstanca relativno je jeftina i može se koristiti podjednako učinkovito iznutra i izvana.

Pomaže i ljudima i životinjama. Do sada bakterije nisu razvile rezistenciju (otpornost) na taj prirodni antibiotik.

Češnjak

Od brojnih blagodati češnjaka najpoznatija su njegova antibakterijska svojstva. Iz povijesti je poznato da se češnjak koristio u borbi protiv kuge i drugih epidemija.

Njegova antibiotska svojstva proučavaju se već nekoliko stoljeća. U 19. stoljeću Louis Pasteur je u laboratorijskim uvjetima potvrdio da češnjak ubija bakterije. Aktivan sastojak češnjaka, alicin, najzaslužniji je za uništavanje štetnih bakterija. Češnjak je bogat i prirodnim antioksidansima koji neutraliziraju slobodne radikale.

Ne morate jesti puno češnjaka da biste iskoristili njegove blagodati. Dok ste zdravi, uzimajte svakodnevno male doze radi prevencije, a ako se razbolite, povećajte doze.

Dodajte ga sirovog kao začin jelima, ubacite ga u čaj ili stavite režanj ispod jezika.

Moderna istraživanja potvrđuju da je češnjak učinkovit protiv puno različitih vrsta bakterija, virusa i gljivica.

Wright State University uspoređuje efikasnost češnjaka s penicilinom.

Opširnije u Virovitičkom listu…

(Alternativa za vas)