Željka Grahovac, ravnateljica GDCK Virovitica: Kroz Socijalnu samoposlugu “Djelo ljubavi” podijeljeno gotovo 15 tona hrane

Godina 2016. bila je iznimno plodna za Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica. Obilježilo ju je mnoštvo akcija, volontera, mnogo prikupljenih donacija, a osnovana su i nova društva. No, kakva je zapravo bila 2016. za Vaše društvo?

– Istaknula bih dvije važne aktivnosti u nizu ovih kratkotrajnih i kratkoročnih akcija. Prije svega to je priprema i samoosnivanje Socijalne samoposluge “Djelo ljubavi” koja je počela s radom 9. svibnja. Kroz Socijalnu samoposlugu podijelili smo gotovo 15 tona hrane te održali 33 akcije s našim volonterima, od kojih 26 u Virovitici i 7 u Pitomači. Dakle, s područja Virovitice i Pitomače u našem je sustavu za rad socijalne samoposluge bilo uključeno 107 volontera, odnosno odrađeno je 965 sati volonterskog rada. To je uistinu veliki broj i ljudi i odrađenih volonterskih sati. Napravili smo jedan pomak u borbi protiv siromaštva te u GDCK pokušavamo ublažiti evidentirano i prikriveno siromaštvo na području naših 6 jedinica lokalne samouprave.

Ono što bih posebno istaknula je kolektiv Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica na čelu s ravnateljem Josipom Strmečkim i njegovom suradnicom Sanjom Milković Šipek, koji na poseban način žive na djelu solidarnosti i humanosti. Naime, ravnatelj Strmečki je osmislio jednu organizaciju u kojoj svaki tjedan, počevši od svibnja, učenici donose prehrambene namirnice i higijenske potrepštine za korisnike naše Socijalne samoposluge i tako nam pomažu održati projekt, odnosno da osiguramo kontinuitet podjele. Tako da smo uz naše volonterske akcije do sada osigurali 8 podjela standardnih paketa namirnica i higijenskih potrepština. To je doista jedna hvalevrijedna aktivnost i stoga smo taj projekt OŠ Ivane Brlić-Mažuranić predložili u volonterskom projektu koji smo uz pomoć naše Razvojne agencije VTA prijavili Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva. Projekt je prošao administrativnu provjeru, očekujemo rezultate i nadamo se dobroj odluci.

U suradnji s 11 naših partnera, 7 osnovnih škola na području grada, za sada 3 srednje škole, Gimnazija Petra Preradovića Virovitica te Strukovna škola u Virovitici i Pitomači te Učeničkim domom, uz pomoć sredstava Nacionalne zaklade tu ćemo aktivnost sa Socijalnom samoposlugom dići na jednu višu razinu.

Također bih kao važno izdvojila i osnivanje 19 društava kao ustrojstvenih oblika GDCK-a. Od 9. do 23. studenog osnovali smo 5 općinskih, 9 društava u prigradskim naseljima i 5 u gradskim vijećima mjesnih odbora. Predsjednici svih 19 društava na radnom sastanku u Crvenom križu promovirali su svoj rad kroz podjelu paketa za naše umirovljenike s najnižim primanjima. Do ožujka iduće godine očekujemo još jedan radni sastanak gdje ćemo s našim predsjednikom, dva dopredsjednika i tajnicima društava dogovoriti konkretne aktivnosti kako bismo snimili pravo stanje i potrebe na terenu kada je u pitanju socijalna politika, napravili jedan pomak s naglaskom na humanost, solidarnost i naravno na osobe treće životne dobi.

U okviru manifestacije “Prosinac u gradu” i adventskog iznenađenja dodatno ste prikupili sredstava za Društvo, odnosno za blagdanske obroke korisnika Pučke kuhinje.

– Glazbena škola “Jan Vlašimsky” na čelu s ravnateljem Damirom Mihaljevićem u okviru manifestacije “Prosinac u gradu” pripremila je pravo adventsko iznenađenje. Naši građani su tom prilikom, osim što su uživali u jednom posebnom, stručnom i kvalitetnom glazbenom spektaklu, poznatoj božićnoj pjesmi “Tiha noć” u aranžmanu Damira Mihaljevića, mogli su i donirati sredstva za redovnu aktivnost i djelatnost GDCK-a. Kod gradskog sata tog je dana prikupljeno oko 1600 kuna, a navečer na koncertu oko 600, tako da je na žiro-račun Gradskog društva Crvenog križa stiglo ukupno 2200 kuna koje će osigurati blagdanski obrok za 160 korisnika Pučke kuhinje.

Naši sugrađani mogu svoju donaciju za Društvo dati i u Gradskoj blagajni. Koliko je tamo prikupljeno i čija je to bila ideja?

– Djelatnica Gradske uprave Sanja Kirin i viša sudska savjetnica Ines Hećimović predložile su da se u Gradsku blagajnu stave kasice GDCK-a te da građani prilikom plaćanja redovnih obveza mogu ostaviti svoj prilog za Socijalnu samoposlugu. Negdje u lipnju ili srpnju postavili smo dvije takve kasice s logom Socijalne samoposluge i sakupili više od 1600 kuna tijekom 6-7 redovnih mjesečnih prikupljanja. Neka nitko ne misli da je to mali novac, 1600 kuna ljudi su dali doista od srca i dobrovoljno, a nama je to iznimno važan i više nego dobrodošao prihod. Zahvaljujemo svima koji su nam pomogli i na taj način osigurali naš rad.

Cijeli intervju pročitajte u Virovitičkom listu…

(www.icv.hr, žđ)