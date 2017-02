Dogodilo se na današnji dan – 1.2.

1908. – Najkraće vladanje u povijesti svijeta

Po Guinnessovoj knjizi rekorda kralj koji je najkraće vladao od svih kraljeva u povijesti bio je Luis III. od Portugala. To najkraće vladanje dogodilo se na današnji dan. Naime, tog je dana 1908. godine on upucan na ulicama Lisabona u isto vrijeme kad i njegov otac, kralj Carlos I. od Portugala. Otac je umro prvi, što je značilo da je Luis postao kralj. On je sam, međutim, umro 20 minuta kasnije. Budući da Luis nije imao djece koja bi ga naslijedila, krunu je naslijedio njegov mlađi brat Manoel II. od Portugala.

1998. – Prva afroamerikanka postala admiralica u američkoj mornarici

Na današnji dan 1998. godine predsjednik Bill Clinton postavio je Lillian E. Fishburne za prvu afroameričku admiralicu u američkoj mornarici. Inače, žene mogu služiti u američkoj mornarici od 1917. godine. Prva žena uopće koja je dosegla čin admirala bila je Alene Duerk 1972. godine. Prvi afroamerikanac koji je postigao čin admirala bio je Samuel L. Gravely 1971. godine. Do danas je čak 70 žena u SAD-u postalo admiralicama, no nijedna do sada nije dosegla najviše činove s četiri ili pet zvjezdica. U američkoj kopnenoj vojsci generalica Ann E. Dunwoody prva je i za sada jedina koja je dosegla četiri zvjezdice. Približno 5% američkih generala su žene.

2003. – Eksplodiraospace shuttle Columbia

Na današnji dan 2003. godine eksplodirao je američki space shuttle Columbia kad se nalazio na povratku iz misije i ulasku u zemljinu atmosferu. Poginulo je svih 7 članova posade, pa je to jedna od najtežih nesreća u povijesti istraživanja svemira, slična tragediji Challengera koja se dogodila 17 godina prije. Premda se nesreća na Columbiji dogodila pri povratku s misije, zanimljivo je da je uzrok nesreće nastao još za vrijeme lansiranja. Naime, zbog velikih naprezanja pri lansiranju otkinuo se komad izolacije veličine poslovne torbe s vanjskog rezervoara i oštetio toplinsku izolaciju na vrhu lijevog krila. Još dok je shuttle bio u orbiti neki su inženjeri predvidjeli da bi moglo postojati oštećenje, no NASA nije organizirala temeljitu istragu, pod isprikom da kada bi se i pronašao problem, malo bi se moglo poduzeti. Tako se shuttle počeo spuštati i pri visokim temperaturama ulaska u atmosferu ekspodirao zbog tog oštećenja. Raspao se nad Teksasom i Louisianom, a ostaci su rasipani nad velikim podrućjem obje savezne države. Zbog te nesreće odlučeno je da će se u budućnosti svi shuttleovi pregledavati u orbiti, za slučaj da je došlo do oštećenja pri lansiranju. Ako se pronađu nepopravljive štete uvijek će se imati u rezervi drugi shuttle koji će otići po ekipu u svemiru.

Rođendani

1901. – Clark Gable, američki filmski glumac

1968. – Lisa Marie Presley, američka pjevačica i glumica, kćer Elvisa Presleya