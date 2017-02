Dogodilo se na današnji dan – 12.2.

Abraham Lincoln i Charles Darwin rođeni su gotovo istovremeno

Na današnji dan 1809. godine rođeni su gotovo istovremeno Abraham Lincoln i Charles Darwin, ljudi koji su izvršili ogroman utjecaj na svijet. Njihova mjesta rođenja bila su zemljopisno prilično udaljena. Lincoln je rođen gotovo na najudaljenijem rubu tadašnjeg naseljenog područja SAD-a, u gradiću Hodgenville u američkoj saveznoj državi Kentucky. Naprotiv, Charles Darwin rođen je u jednom od najrazvijenijih dijelova tadašnjeg svijeta – u središnjoj Engleskoj – koja je upravo u to doba funkcionirala kao kolijevka Industrijske revolucije.

Prvi hrvatski patent

Na današnji dan 1976. godine Ferdinand Kovačević prijavio je prvi hrvatski patent. Radilo se o u tzv. dupleks vezi, izumu u telegrafiji, koji je omogućavao da se Morseovi znakovi istovremeno šalju u dva smjera po istoj žici. Izumitelju i telegrafskom stručnjaku Ferdinandu Kovačeviću, koji je bio rodom iz Like, podignut je spomenik pred Tehničkim muzejom u Zagrebu.

Vasco da Gama krenuo drugi put do Indije

Veliki portugalski moreplovac Vasco da Gama krenuo je 1502. godine na svoj drugi put u Indiju predvodeći flotu od dvadeset ratnih brodova. Po povratku s puta dodijeljena mu je titula grofa od Vidigueire sa svim feudalnim pravima nad istoimenim mjestom.



Najdeblji snijeg u Zagrebu, najniža temperatura u Gospiću

Na današnji dan 1929. godine Zagreb je dobio najdeblji sniježni pokrivač. Tijekom samo jedne noći napadao je u visini od punih 100 centimetara. U Gospiću je istog dana zabilježena najniža temperatura od –36 Celzijevih stupnjeva. Snijeg je pao čak i na otoku Krku, a zaledilo se i more u Kvarnerskom zaljevu.

Osnovana organizacija za građanska prava u SAD-u

1909. godine osnovano je National Association for the Advancement of Colored People, jedno od najstarijih i najutjecajnijih organizacija za građanska prava u SAD-u.



Near Shoemaker spustio se na asteroid

2001. godine NEAR Shoemaker spustio se na Eros, postavši prva svemirska letjelica koja je sletjela na neki asteroid.

Lansiran satelit Venera 1

SSSR je 1961. godine lansirao satelit Venera 1, prvu modernu međuplanetarnu sondu koja je, iako zbog tehničkih problema nije stigla do odredišta, postavila temelje navigacijske i komunikacijske tehnologije modernih satelita.

Darwinov dan

12. veljače se od kraja ’90. godina 20. stoljeća slavi kao Darwinov dan s ciljem popularizacije znanosti.

Dan crvenih ruku

Od 2002. godine današnji se dan označava i kao Dan crvenih ruku, globalni dan skretanja pažnje na sudbinu djece vojnika.

(www.icv.hr)