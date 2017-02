Dogodilo se na današnji dan – 13.2.

1542. – Smaknuta Catherine Howard, peta žena Henrika VIII.

Engleski kralj Henrik VIII. imao je ukupno šest žena. Od toga su dvije smaknute, od dvije se razveo, jedna je umrla nakon porođaja, a jedna ga je preživjela. Za pamćenje redosljeda sudbina njegovih supruga Englezi imaju rimu: Divorced – beheaded – died, Divorced – beheaded – survived. Catherine Howard, koja je smaknuta na današnji dan 1542. godine bila je pripadnica najuglednije engleske plemićke obitelji Howard (vojvode od Norfolka i nasljedni grofovi-maršali Engleske). Ta se obitelj od ostalih u Engleskoj razlikovala i u doba Henrika VIII., a i danas, po tome što je bila katolička (protestantskim engleskim kraljevima bilo je iz diplomatskih razloga praktično da im najvažnija plemićka obitelj bude katolička). U doba kad se Henrik VIII. oženio s Catherine, već je bio u pedesetoj godini života i udebljao se do težine od 140 kilograma. Catherine je, naprotiv, imala oko 20 godina i nakon što je postala kraljicom upustila se u romantičnu vezu s omiljenim Henrikovim dvorjanikom Thomasom Culpeperom. Kad su kralja upozorili na to, nije isprva mogao vjerovati, no onda su mu dali dokaze, primjerice ljubavno pismo koje je Catherine napisala Culpeperu svojim specifičnim rukopisom. Na to je kralj naredio smaknuće dvoje ljubavnika.

1884. – Patentiran kinematograf od strane braće Lumière

Braća Auguste i Louise Lumière patentirali su 1884. godine ‘kinematograf’, spravu koja je istovremeno bila kamera i projektor. Postoji sumnja da je spravu prvi izradio Leon Bouly dvije godine ranije, a da je patent prodao braći Lumière jer nije imao novca za njegovu prijavu.

1945. – Započela saveznička akcija bombardiranja Dresdena

Na današnji dan 1945. godine započela je saveznička akcija bombardiranja Dresdena. Često ju se uspoređuje s bombardiranjem Hirošime i Nagasakija, a neki čak tvrde da je bila i strašnija. Doista, tisuću i tristo teških bombardera tri je dana sipalo bombe po Dresdenu. Uz to, bombe su bile zapaljive, napravljene tako da izazivaju požarne oluje u gradu i tako maksimiziraju štetu. Takva nasumična bombardiranja civilnih ciljeva bila su protiv međunarodnih konvencija ratovanja. Prekrasni barokni grad Dresden uništen je gotovo do temelja. Među saveznicima za takav se nehumani čin obično tereti zapovjednika bombarderske komande RAF-a glavnog zračnog maršala Arthura Harrisa, koji je dobio nadimke “Bomber” Harris i “Butcher” (Mesar). Ipak, teško je reći koliko je odgovoran on, a koliko sam premijer Churchill. U svakom slučaju, za ta djela nitko nikada nije odgovarao pred sudom, a Harrisu je čak otkriven i spomenik u Londonu, unatoč prosvjedima iz Njemačke.

2004. – Otkrivena zvijezda nazvana BPM 37093

Centar za astrofiziku Harvard-Smithsonian otkrio je 2004. godine zvijezdu BPM 37093. Ovaj varijabilni bijeli patuljak udaljen od Zemlje otprilike 50 svjetlosnih godina poseban je zbog svog sastava. Znanstvenici su mjerenjima zaključili kako se jezgra ove zvijezde sastoji od ugljika i kisika, a kako se zna da jezgre bijelih patuljaka tijekom hlađenja kristaliziraju, pretpostavlja se da je preko 4.000 kilometara njene jezgre u stvari – dijamant.

