Dogodilo se na današnji dan – 3.2.

1876. – Albert Spalding otvorio tvornicu za proizvodnju lopti

Razne igre s loptom tijekom povijesti privlačile su pažnju javnosti, došavši do statusa najvažnijih sporednih stvari u svijetu. Čovjek koji je ostvario možda i najveću pojedinačnu zaradu na njima je Albert Spalding, otvorivši na današnji dan 1876. godine tvornicu koja je počela proizvoditi prve službene lopte za baseball, tenis, košarku, golf i nogomet.

1919. – Održano prvo zasjedanje Lige naroda

Kako je Prvi svjetski rat zavio svijet u crno, svjetske sile nastojale su odmah nakon njegovog završetka na neki način osigurati da se tako nešto ne može ponoviti. Osnovana je Liga naroda, preteča današnjih Ujedinjenih naroda, a prvo zasjedanje održano je upravo na današnji dan 1919. godne.

1959. – Poginuli Buddy Holly, Ritchie Valens i The Big Bopper u zrakoplovnoj nesreći

Na današnji dan 1959. godine dogodila se najteža nesreća u povijesti rock and rolla, kad su poginula tri slavna glazbenika u istoj avionskoj nesreći. Naime, Buddy Holly, Ritchie Valens i J. P. Richardson (The Big Bopper) putovali su toga dana u malenom zrakoplovu tipa Beechcraft Bonanza (u koji stanu samo pilot i tri putnika) iz Iowe u Minnesotu na svojoj glazbenoj turneji. Padao je lagani snijeg, a pilot je bio 21-godišnji Roger Peterson, koji nije imao dovoljno iskustva za let po takvom vremenu. Srušili su se nakon samo desetak kilometara leta u kukuruzište sjeverno od aerodroma. Udarili su u zemlju pri brzini od oko 270 kilometara na sat i sva su četvorica poginula od udara. U pjesmi “Američka pita” današnji tragični dan nazvan je “The day the music died” (“Dan kada je umrla glazba”).

1961. – Poletio prvi američki avion ‘Sudnjeg dana’

Na današnji dan 1961. godine američko je ratno zrakoplovstvo (USAF) započelo operaciju Looking Glass, što je kodni naziv za činjenicu da je od tada pa sve do današnjeg dana uvijek jedan američki avion u zraku da posluži kao komandni centar u slučaju da zapovjedništvo na zemlji bude uništeno atomskim udarom. Zanimljivo je da su u slučaju pojačane opasnosti od izbijanja rata pilot i kopilot tog aviona morali nositi poveze na jednom oku, kako bi u slučaju iznenadnog nuklearnog bljeska sačuvali barem to oko i mogli nastaviti s letom. Danas umjesto toga nose specijalne naočale koje se automatski zatamne u slučaju nuklearnog bljeska. Avion je tipa Boeing E-6 Mercury. Posada na njemu sposobna je preuzeti komandu nad svim američkim nuklearnim snagama u slučaju da se pokaže potreba. Moguća je čak i komunikacija s nuklearnim podmornicama putem 4 kilometra duge antene koju avion može izvući iz repa.

1998. – U talijanskom skijalištu Cavalese došlo do neobične nesreće s tragičnim posljedicama

Na današnji je dan 1998. godine u talijanskom skijalištu Cavalese došlo do neobične nesreće s tragičnim posljedicama. Naime, američki avion iz zrakoplovne baze Aviano svojim je desnim krilom zahvatio i prekinuo kabel skijaške žičare koja se penjala na vrh planine Cermis u Dolomitima. Avion je bio tipa EA-6B Prowler, namijenjen elektronskom ratovanju i tom prilikom nije teško oštećen. Izgubio je dio krila, no mogao se vratiti u bazu. Kabina žičare s 20 putnika pala je s visine od oko 80 metara. Nitko u njoj nije preživio. Do nesreće je došlo jer je avion letio prenisko, na visini manjoj od 100 metara, premda je imao zapovijedi od Pentagona da leti iznad 300 metara na tom području. Brzina aviona pri nesreći bila je oko 870 kilometara na sat. Nesreća je izazvala anti-američke prsvjede u Italiji, naročito zbog toga što su pilot i navigator oslobođeni krivnje na američkom sudu. Obitelji žrtava dobile su odštetu od 1.9 milijuna dolara po poginulom. Neobično je i to da se na istom skijalištu 22 godine ranije dogodila najteža nesreća u povijesti vezana za žičare. Naime, tada su 42 osobe poginule pri padu s otprilike 200 metara visine.

