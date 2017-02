Dogodilo se na današnji dan – 5.2

Pronađen najveći riječni zlatni grumen u povijesti

Na današnji dan 1869. godine u Australiji pronađen je najveći riječni zlatni grumen u povijesti. Dali su mu ime “Welcome Stranger”, a težio je ukupno 109.59 kg. Procjenjuje da je u njemu bilo 62.02 kg čistog zlata, što bi po današnjim cijenama vrijedilo čak oko 18,000,000 kuna.

Država Kongo postala privatni posjed belgijskog kralja

Teritorij druge najveće država u Africi, Kongo, dodijeljen je na današnji dan 1885. godine belgijskom kralju Leopoldu II. u privatni posjed. Bio je to ishod Berlinske konferencije koja je odlučila o sudbini velikog dijela kolonijalne Afrike. Leopold II. dobio je tako posjed od 2,344,000 kvadratnih kilometara (234,400,000 hektara) s otprilike 30 milijuna stanovnika. Kraljevi su ljudi započeli kolonijalno izrabljivanje Konga. Onima koji nisu ispunjavali radne kvote čak su odsijecane ruke. Kvote su bile tako nerealno visoke da su susjedna sela napadala jedna druge kako bi odsjekla ruke koje bi davali kolonijalistima kad ne bi mogli ispuniti kvote. Po nekim procjenama u razdoblju ekspoloatacije umro je desetak milijuna ljudi. Slučaj je postao međunarodni skandal i Leopold se morao odreći Konga i prenijeti ga na belgijsku vladu 1908. godine.

Izgubljena nuklearna bomba

Na današnji dan 1958. godine dogodio se jedan od najneobičnijih nuklearnih incidenata u povijesti. Naime, američki bombarder tipa B-47 Stratojet koji je nosio nuklearnu bombu sudario se s lovačkim zrakoplovom F-86. Da bi spriječila detonaciju bombe posada bombardera izbacila ju je iz zrakoplova, pa je ona pala u more blizu obale američke savezne države Georgia. Bomba je bila teška 3450 kilograma i vjerojatno se zabila u pješčano morsko dno. Bilo je nekoliko pokušaja njezinog pronalaženja i vađenja iz mora, no nijedan nije uspio. Do danas postoji bojazan da bi kućište bombe moglo korodirati od morske vode i početi ispuštati radioaktivne tvari u more. Promatranja za sada ne pokazuju povećanu količinu zračenja na tom području. Inače, ta vrsta bomba je termonuklearnog tipa i snage od nekoliko megatona (stotine puta jača od one bačene na Hirošimu).

Izašao prvi broj Reader’s Digesta

Reader’s Digest možda je u današnje vrijeme izgubio svoj utjecaj, no nakon prvog broja 1922. godine, slijedećih sedamdesetak godina bio je možda i jedna od najcitiranijih tiskovina, a novinari koji su pisali za Digest stvarali su trendove i mitove.

Treća ekspedicija stigla na Mjesec

Treća ekspedicija na Mjesec stigla je na današnji dan 1971. godine, pristavši lunarnim modulom blizu Fra Maura. Alan Shepard i Edward Mitchell hodali su Mjesečevom površinom 4 sata, skupljajući uzorke.

Uveden obavezni pregled ljudi na letovima u SAD-u

Iako je iz današnje perspektive putnika avionom maltretiranje na aerodromu normalna stvar, skidanje cipela i nemogući redovi za ulazak u duty free zonu nešto što je svakodnevna stvar, zapravo je obavezni pregled uveden na današnji dan ne tako davne 1972. godine na letovima u SAD-u.

