Dogodilo se na današnji dan – 6.2.

U zrakoplovnoj nesreći u Münchenu poginula osmorica igrača Manchester Uniteda

1958. godine u zrakoplovnoj nesreći u Münchenu, život su izgubile 23 osobe, među kojima i 8 igrača Manchester Uniteda i 3 klupska dužnosnika. Pri neuspjelom pokušaju uzlijetanja u lošim zimskim vremenskim uvjetima zrakoplov Airspeed Ambassador probio je ogradu zračne luke i udario u obližnje (nenaseljene) kuće te eksplodirao.

Osnovan Singapur

Grad Singapur osnovan je na današnji dan 1160 godine. i postao važan trgovački centar jugoistočne Azije, ali ga je godine 1377. godine razrušila vojska javanske države Madjapahit. Nakon toga je služio isključivo kao utočište piratima. Godine 1819. ga je zaposjela Britanska Istočnoindijska kompanija, pa se s vremenom razvio u jedno od najvažnijih uporišta i trgovačkih centara britanske imperije. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, u februaru 1942. godine, su se na ostrvo iskrcali Japanci, te porazili i zarobili veliku britansku vojsku, što je predstavljalo jedan od najvećih savezničkih poraza u ratu i simbolički početak kraja Britanske Imperije.Nakon rata su ga ponovno zaposjeli Britanci, a godine 1961. postao je dijelom Malezijske Federacije. Godine 1965. je vlada na čelu s Lee Kuan Yewom proglasila nezavisnost.

Braća Dalton prvi put uspješno opljačkala vlak

Od ukupno osmero braće Dalton, trojica su postala poznata kao vođe istoimene bande. Bili su to Grat, Bob i Emmett Dalton. Zanimljivo je da je njihov stariji brat Frank bio na strani zakona, kao zamjenik saveznog šerifa (Deputy US Marshal). Međutim, poginuo je mlad loveći jednog konjokradicu. I Grat, Bob i Emmett isprva su krenuli njegovim stopama i postali čuvari zakona, no nakon što jednom nisu plaćeni za svoj posao, odmetnuli su se u razbojnike. Na današnji su dan 1891. godine navodno opljačkali vlak na Južno-pacifičkoj željeznici. Nakon niza uspješnih pljačaka vlaka zaželjeli su se neke spektakularne razbojničku akciju, po kojoj bi se proslavili više od samog Jessea Jamesa. Odlučili su se opljačkati dvije banke odjednom i to usred bijeloga dana. Dok su oni bili zauzeti pljačkom banaka, lokalni stanovnici su se naoružali i čekali ih. Kad su izašli, započela je pucnjava. Bob i Grat Dalton ubijeni su, a Emmett je preživio unatoč tome što je zadobio 23 rane. Uhićen je i osuđen na doživotni zatvor. Izašao je nakon 14 godina i postao trgovac nekretninama u Kaliforniji, glumac i pisac.

Veliki požar zadesio Constantinopol

Od velikih požara koji su uništavali metropole, na današnji se dan dogodio onaj u Constantinopolu, današnjem Istanbulu, koji je najveći dio stanovnika ostavio bez krova nad glavom, 1911. godine.



Rođen Bob Marley

Na današnji dan 1945. godine rođen je Bob Marley, punim imenom Nesta Robert Marley. Zanimljivo je da mu je otac bio bijelac, imenom Norval Sinclair Marley, i da je bio kapetan u britanskim marincima i nadglednik plantaže. Kad mu se rodio sin imao je već 60 godina, a umro je 10 godina kasnije. Boba Marleya je odgojila njegova majka Cedella, afroamerikanka. Premda ga je odgajala kao katolika, Marley je već u mladosti postao Rastafarijanac. Riječ o jamajkanskom štovanju etiopskog cara Haile Selasija kao utjelovljenog boga na zemlji. (Ras Tafari je Haile Selasijevo ime prije nego je postao car, pri čemu je Ras plemićka titula, poput vojvode). Cilj Rastafarijanaca je povratak jamajkanskih crnaca u Afriku (“Zion”) i odbacivanje Zapada (“Babilon”).

