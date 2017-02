Dogodilo se na današnji dan – 7.2.

1907. Održan Marš blata

Na današnji dan 1907. godine održan je poznati Marš blata, prvo veliko javno okupljanje koje su organizirale američke sufražetkinje, preteče feministica, kako bi se izborile za ženska prava. Na žalost, u nekim visoko razvijenim zemljama prava žena počela su se poštovati puno, puno kasnije, pa su tako 1971. godine žene dobile pravo glasa u Švicarskoj!

1935. U prodaju puštena društvena igra Monopoly

Da ne bi sve bilo tamno, pobrinuli su se u Hasbru, preciznije u njihovoj podružnici Parker Brothers koji su na današnji dan 1935. godine izbacili na tržište jednu od najdugovječnijih i najpopularnijih igara na svijetu, Monopoly.

1940. Premijera Disneyevog Pinocchia

Na današnji dan održala se premijera drugog dugometražnog animiranog filma u povijesti, Disneyevog Pinocchia. Uspjeh prvog, Snjeguljice i sedam patuljaka, ponukao je Walta Disneya da uloži sve potencijale svog studija u stvaranje nove uspješnice prema legendarnom predlošku. Film je osvojio dva Oscara, za originalnu muziku i naslovnu pjesmu When You Wish upon a Star.

1990. Centralni komitet Komunističke partije Sovjetskog Saveza pristao na održavanje višestranačkih izbora

1992. Potpisan Ugovor iz Maastrichta

Na današnji dan potpisan je Ugovor iz Maastrichta koji je označio početak stvaranja Europske Unije.

