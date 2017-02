Hrvatska zajednica županija: Počele prijave za financiranje projekata na lokalnoj razini

Hrvatska zajednica županija i ove će godine u sklopu LADDER projekta sufinancirati mikroprojekte na lokalnoj razini u trajanju do pet mjeseci, usmjerenih na obrazovanje za razvoj i podizanje svijesti.

Na ovaj se način želi osigurati podrška projektima koji će svojim rezultatima postati primjer i nadahnuće građanima, nevladinim organizacijama i lokalnim vlastima.

Projektne ideje moraju se temeljiti na DEAR pristupu (Development Education and Raising Awareness – DEAR), što obuhvaća osvještavanje javnosti o globalnim razvojnim temama i promicanje obrazovanja za razvoj. Globalne razvojne teme odnose se na 17 ciljeva za održivi razvoj koje su utvrdili Ujednjeni narodi, a obrazovanje za razvoj uključuje aktivnosti podizanja svijesti i informiranja građana, poticanja aktivne uključenosti građana u djelovanje na lokalnoj razini te promjene stavova u vezi s globalnim izazovima i pitanjima razvoja.

Mikroprojekti će se financirati u iznosu od 2.000 do 6.000 eura, a njihova provedba u potpunosti će se pokriti sredstvima LADDER projekta. Organizacija koja prijavljuje projekt može ga prijaviti samostalno ili u partnerstvu s drugim organizacijama.

Projektne prijave zaprimaju se do 8. ožujka 2017. godine, isključivo na engleskom jeziku putem obrazaca dostupnih na web stranici Hrvatske zajednice županija. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice i tijela lokalne i regionalne samouprave te organizacije civilnoga društva.

Prijavu je potrebno podnijeti u priloženim obrascima na e-mail adrese tajnistvo@hrvzz.hr i mateja.jalusic@hrvzz.hr.

Hrvatska zajednica županija projekte će sufinancirati u sklopu velikog europskog projekta LADDER koji se provodi u 19 zemalja članica Europske unije i 17 zemalja koje nisu članice Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je oko 4 milijuna eura, a Hrvatska zajednica županija sudjeluje iznosom od oko 45 tisuća eura u tri godine koliko traje projekt LADDER.

Da podsjetimo, prošle su godine na ovaj način bila financirana dva projekta – „The Recycling September in Natura 2000 area“ Grada Garešnice te „YEAH! – Youth employment in Agriculture and Health Promotion“ Udruge ekoloških proizvođača Dalmacije. Navedeni projekti provodili su se u razdoblju od rujna do prosinaca 2016. godine, a svaki je financiran sa stopostotnim iznosom od 4.000 eura.

