Iznadprosječno visoke temperature zraka obilježile početak veljače

Na području VPŽ tijekom petka i subote temperature zraka su u najtoplijem dijelu dana rasle od +7°C u višim predjelima VPŽ do +15°C.

Inače srednji maksimum temperature zraka za prvu dekadu veljače na području grada Virovitice je +4.5°C. Temperature zraka koje smo tijekom petka i subote imali više odgovaraju srednjim temperaturnim maksimuma koje imamo tijekom travnja. Kako bilo, iza nas je zaokret na sinoptičkom polju.

Tlaka zraka je snižen oko 1005 hPa, a tijekom dana očekujemo formiranje Genovske ciklone koja će do kraja dana te tijekom ponedjeljka na području VPŽ donijeti lokalno obilnije oborine.

Oborine će u početku biti u obliku kiše, koja će s padom temperature zraka po visini te okretanjem vjetra s južnih na sjeverne smjerove najprije u višim predjelima prelaziti u susnježicu i snijeg. A u noći s ponedjeljka na utorak i tijekom utorka susnježicu i snijeg (mokar snijeg) očekujemo i u nižim predjelima VPŽ. U većem dijelu VPŽ očekujemo 10-50 mm kiše.

Anomalije/odstupanje temperature zraka u odnosu na višegodišnji prosjek (1981-2010.). Od 01.02.2017. godine do 04.02.2017. godine

U višim predjelima (uglavnom iznad 400 metara nadmorske visine) očekujemo 10-20 cm snijega. Dok u nižim predjelima očekujemo tanji snježni pokrivač do 5 cm. Još je nezahvalno prognozirati visinu snježnog pokrivača u nižim predjelima, tako da su moguća iznenađenja. Za lopatanje snježnog pokrivača u nižim predjelima vjerojatnost je vrlo mala.

Temperature zraka u postupnom padu. Jutarnje temperature zraka tijekom nedjelje i ponedjeljaka očekujemo od +4°C do +7°C ili koji stupanj više. Najviše dnevne od +7°C tijekom ponedjeljka do +12°C ili koji stupanj više tijekom nedjelje.

Anomalije/odstupanje temperature zraka u odnosu na višegodišnji prosjek (1981-2010.). U protekla 24h

Od utorka do kraja tjedna očekujemo temperature zraka primjerenije dobu godine, čak nešto niže u odnosu na višegodišnji prosjek. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -10°C ili koji stupanj niže do -4°C. Najviše dnevne od -3°C u višim predjelima VPŽ do +2°C ili koji stupanj više. (www.icv.hr; Kristijan Paljar)