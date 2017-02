Južina na vidiku: Veljača bez prevrtljive zimske čudi?

Prema rječima našeg meteorologa Kristijana Paljara, polje povišenog tlaka zraka u danima pred nama podržavat će stabilne vremenske prilike. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu sumaglicu ili maglu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -7°C do 0°C. Najviše dnevne od +2°C do +3°C. Vjetar slab do umjeren promjenjiva smjera.

U tjednu pred nama ne očekujemo značajniju promjenu vremena. Sumaglica ili magla mjestimice se mogu zadržati veći dio dana ili izdići u niski oblačni sloj. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -6°C do +5°C ili koji stupanj više u drugoj polovici tjedna. Najviše dnevne od +3°C do +13°C ili koji stupanj više u drugoj polovici tjedna. Vjetar slab do umjeren pretežnu južnih smjerova.

Iznadprosječno visoke temperature zraka trebale bi se zadržati do kraja mjeseca. Idućih desetak dana oborine ne očekujemo.

Anomalije/odstupanja temperature zraka u odnosu na klimu modela (MFS/ECMWF)

Od 20. veljače 2017. godine do 26. veljače 2017. godine

Očekujemo iznadprosječno topao vremenski period. Kraj veljače i početak ožujka mogao bi obilježiti oborinama bogatiji vremenski period. Temperature zraka i dalje iznadprosječno visoke. (www.icv.hr; Kristijan Paljar)