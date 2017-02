LiDraNo 2017: Predloženi radovi učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije za Državnu smotru

Uz pokroviteljstvo Virovitičko-podravske županije, u Virovitici i Suhopolju je održana ovogodišnja Županijska smotra literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva Lidrano 2017. Domaćin za učenike i učenice osnovnih škola Virovitičko-podravske županije bila je Osnovna škola Suhopolje, dok je za srednjoškolce to bila Strukovna škola Virovitica. Smotru je u Kazalištu Virovitica svečano otvorila obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije Sanja Bošnjak, a prisutnima su se prigodnim riječima obratili i pročelnica županijskog Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Vesnu Šerepac, ravnatelj OŠ Suhopolje Anto Škraba, kao i i ravnateljica Strukovne škole Virovitica Pavica Biondić-Ivanković. Nakon održanih nastupa učenika u literarnom, dramsko-scenskom i novinarskom stvaralaštvu u Kazalištu Virovitica, u školama domaćinima održani su okrugli stolovi po pojedinim područjima.

U nastavku pogledajte koji su radovi predloženi za državni susret LiDraNo 2017. Odluka će biti donesena nakon pregleda radova prema našem izbornom području.

Rezultati osnovne škole:

LITERARNI RADOVI

1.Slobodna subota u mom domu,

učenica Nika Šantalab, 5. razreda OŠ Eugena Kumičića Slatina,

menotrica: Elvira Vujčić

2.Slavonske slike,

učenica Aneta Perković, 6. razred OŠ Suhopolje

mentorica: Renata Galetić

3.Gorkoslatko,

učenica: Ines Podgajski, 7. razred OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica,

mentorica: Sanja Pavelko

NOVINARSKI RADOVI

1.Meine liebe Hrvatska,

učenica Ella Štajner, 7. razred OŠ Suhopolje

mentorica: Ivančica Fett-Škvarić

2.Nemojte biti smireni,

učenica Paula Žigman, 8. razred OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica,

mentorica: Sanja Pavelko

RADIJSKA EMISIJA

Radijska emisija – 5 do 12

urednici: Ena Vukić, 6. razred i Ema Magdić, 8. razred OŠ Ivane Brlić- Mažuranić Virovitica,

mentorica: Renata Sudar

ŠKOLSKI LIST

1.Školski list Preradović,

urednica: Helena Popović, 7. razred OŠ Petra Preradovića Pitomača,

mentor: Sanja Koletić

2.Školski list, Hlapić,

urednica: Ema Crnogaj, 8. razred OŠ Ivane Brlić- Mažuranić Virovitica,

mentor: Renata Sudar

DRAMSKO STVARALAŠTVO

Pojedinačni scenski izraz

1.Marija Rajković, 5. razred – kazivanje poezije- Ivica Vanja Rorić, Sreća

OŠ Gradina, Gradina,

mentorica: Sanela Vukić Vidalina

2. Nea Treščec, 2. razred – monolog Sanje Pilić, Kako me zovu

Katolička osnovna škola ViroviticaVirovitica,

mentorica: Viktorija Majstorović

SKUPNI SCENSKI IZRAZ

Think out side the box (neverbalno kazalište)

učenici: Katarina Han, 7. razred, Ana Njegić, 7. razred, Gabrijela Matošević 7. razred, Luka Skupnjak, 6. razred, Karmen Đurčević, 8. razred, Lorena Hajba, 5. razred, Maria Katančić 8. razred

OŠ Ivan Goran Kovačić Gornje Bazje,

mentor: Andreja Galović

Rezultati srednje škole:

Predloženi na državnu smotru LiDraNo – srednje škole:

LITERARNI IZRAZ:

1. Mila moja

učenik: Davor Tarbuk, 3. razred, Gimnazija Petra Preradovića Virovitica

mentorica: Vera Žužić

2. Želja

učenica: Ana Zidar, 3. razred, Srednja škola “Stjepan Ivšić” Orahovica

mentorica: Ljubica Bešlić

NOVINARSKI IZRAZ:

samostalni novinarski rad:

Kvarnerom i Istrom

učenica: Ivana Vuković, 4. razred, Strukovna škola Virovitica

mentorica: Marija Karácsonyi

RADIJSKA EMISIJA

Zrcalo – Katolička klasična gimanzija s pravom javnosti u Virovitici

Matea Bartulović, 3. razred, Teo Knežević, 2. razred

mentorica: Sunčana Voronjecki

DRAMSKO-SCENSKI IZRAZ:

(izbornik je predložio, no ništa nije konačno do uvida u radove ostalih dviju županija za koje je on zadužen). U uži izbor ušli su:

Pojedinačni scenski nastup:

1. Mirko Iličić, 2. razred, Strukovna škola Virovitica (monolog: U zemlji baka, bedaka i čudaka – Darko Crnolatac)

mentorica Jelena Balenović

2. Silvijo Švast, 4. razred, Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (monolog Fading Joy – Walter Wykes)

mentorica Maja Bašnec

3. Iva Slavić, 2. razred, Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici (monolog U agoniji – Miroslav Krleža)

mentorica: Sunčana Voronjecki

Skupni scenski nastup:

scenska igra: Za Cesarića

skupina Gimnazije Petra Preradovića Virovitica

(Ana Cmrečnjak, 4. r., Karlo Huber, 4. r., Tena Pokupić, 2. r., Matea Radoš, 3. r., Davor Tarbuk, 3. r., Valentina Vargović, 4.r., Martina Žagar, 2. r.)

mentorica: Maja Bašnec.

(www.icv.hr, mb; foto: Matija Rođak)