Ovog vikenda u kinu Park pogledajte projekcije: Te lude osamdesete i Asterix grad bogova

Ovog vikenda u kinu PARK u Virovitici pogledajte projekcije:

18.02.2017. – Everybody wants some – 19h

Munjeni i zbunjeni, koji prikazuju zadnji dan škole u teksaškom gradiću sedamdesetih godina prošlog stoljeća, opravdano se ubrajaju među najbolje tinejdžerske filmove svih vremena, a ‘Te lude 80-te njihov je duhovni nastavak. Priča prati fakultetska iskustva nekolicine likova koji u mnogočemu podsjećaju na postadolescentske verzije onih iz Munjenih i zbunjenih. Radnja filma se događa 80-tih godina, a prati život brucoša, igrača baseballa, koji pokušavaju pronaći slobodu i ponašati se „odgovorno” sada kad su bez nadzora odraslih.

19.02.2017. – Asterix grad bogova – 17h

Nakon što su uspjeli pokoriti cijelu Galiju, Rimljani muku muče s malim selom u kojem žive nadaleko poznati junaci velike snage Asterix i Obelix. Nezadovoljan tom situacijom Julije Cezar odluči oko sela sagraditi luksuzni rimski grad ne bi li galski barbari pokleknuli pred blagodatima koje on nudi. Asterix i Obelix morat će se dobro namučiti kako bi njihovi suseljani odolili napastima.

Prodaja karata počinje sat vremena prije svake projekcije.

Cijena karte je 10 kuna.