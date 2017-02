Priopćenje Gradske organizacije SDP-a Slatina

Povodom novonastale situacije sa pedijatrijskom ordinacijom u slatinskom Domu zdravlja, Gradska organizacije SDP-a Slatina izdala je priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Tražimo javno očitovanje odgovornih osoba vezano za tematiku rada pedijatrijske ordinacije u Slatini. Pojavom glasina na društvenim mrežama i natpisom na vratima pedijatrijske ordinacije da ista prestaje s radom 11.veljače 2017.g. pozivamo odgovorne za ovaj slučaj, prije svega ravnatelja Doma zdravlja Virovitičko – podravske županije, gospodina Igora Fazekaša koji je ujedno i odgovoran za funkcioniranje zdravstvene skrbi za sve nas, pa i za naše najmlađe, da se obrati javnosti i pojasni zašto je ovo uopće postao slučaj i zašto je jedini pedijatar u Slatini odlučio dati otkaz umjesto da su osigurani uvjeti za još jednu dodatnu pedijatrijsku ordinaciju čime Slatina dobiva dva pedijatra umjesto da gubi jedinog!

Smatramo da se ova situacija morala riješiti prije negoli je eskaliralo do ovih razmjera što bi i bila odlika dobrog ravnatelja koji misli na građane svog rodnog grada i ne samo njega, već i svih građana Virovitičko – podravske županije.

Prestanak rada pedijatrijske ordinacije građanima u najmanju ruku označava putovanje do virovitičke bolnice, nekima čak i svakodnevno, što će nekome predstavljati pravi problem.

Isto tako, tražimo očitovanje i gradonačelnika gospodina Ivana Roštaša. Ako do sada nije bio upoznat sa nastalom situacijom da se hitno uključi u rješavanje nastalog problema i pojasni zašto Grad tako lako odbacuje jedinog pedijatra.

U Slatini, 7. veljače 2017. godine

Predsjednik Gradske organizacije SDP-a

Kazimir Libl