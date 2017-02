Sjajni rezultati karataša iz Virovitice i Pitomače

U Đurđevcu je održano prvenstvo sjeverozapadne Hrvatske u karateu gdje su nastupili i članovi Karate kluba Virovitica.

U uzrastu mlađih učenika Lovro i Laura Erak su bili najsjajniji u katama, dok su kod učenika zlatna odličja osvojili i Chris Malčec i Matija Relić. Jakob Đebro je kod mlađih učenika do 30 kg u borbama bio treći, a Filip Fosić u +38 kg drugi, kao i Dorian Janošević – 38 kg. U kategoriji učenika do 46 kg Filip Nađaković je bio brončani, a u kategoriji +46 kg Domagoj Kesak je bio zlatni, Nikola Gondi drugi, a Luka Rajnović treći. U uzrastu mlađih kadeta -36 kg Mateo Čop je osvojio broncu, a do 41 kg Mihael Štefović srebro. Luka Kafka je u kategoriji do 45 kg osvojio drugo mjesto, a u kategoriji do 48 kg Filip Kafka je bio najsjajniji. U mlađim kadetkinjama do 55 kg Maja Kozlinger je bila druga.

U uzrastu seniorki do 61 kg Laura Pokupić je osvojila srebrnu medalju, dok je u kategoriji seniorki do 55 kg Monika Bubnjić bila prva.

Ekipa učenika u borbama u sastavu Domagoj Kesak, Nikola Gondi i Chris Malčec osvojila je brončanu medalju. U uzrastu mlađih kadeta ekipa u sastavu Mateo Čop, Mihael Štefović, Luka i Filip Kafka također su osvojili treće mjesto.

U Đurđevcu su nastupili i članovi Karate kluba Pitomača i to u disciplini kata. U uzrastu mlađih učenica Nina Domović je bila druga, a Jelena Tudić treća. U uzrastu učenica Leona Hustić je bila brončana, kao i Petar Tudić kod učenika te Dorotea Grgičin kod seniorki. U ekipnoj konkurenciji učenica Pitomača je osvojila srebro. (www.icv.hr, vle; Fotografija: Dinko Borozan)