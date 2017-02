U tijeku su prijave za kreativni nagradni natječaj “Grofovska ljubav”

Kulturna udruga KReativa, EDukativa, Aktiva u suradnji s OŠ Suhopolje, OŠ Gradina i Glazbenom školom Jan Vlašimsky organizira kreativni nagradni natječaj za učenike od petog do osmog razreda pod nazivom “Grofovska ljubav”. Na natječaj se mogu prijaviti svi osnovnoškolci koji vole crtati, fotografirati, slikati i pisati. Radove će ocijeniti stručna prosudbena komisija. Svi radovi će biti izloženi na završnoj svečanosti 17. veljače u Restoranu Park Suhopolje, gdje će Udruga dijeliti priznanja i poklone svim sudionicima, a najbolji radovi u svakoj kategoriji osvojit će posebne nagrade.

Kategorije za prijavu su:

5.RAZRED — literarni rad – KAKO JE DJED OSVOJIO BAKU

— dvije stranice na računalu ili čitkim rukopisom

6.RAZRED – likovni rad – LJUBAV

— format lista iz likovne mape, tehnika po izboru – do 5 radova po sudioniku

7.RAZRED – foto uradak – LJUBAV NA SUHOPOLJSKI / GRADINSKI (pejzaži, portreti, detalji)

— format fotografija cca 13×18 ili veće (do max A4) + naslov

— do 5 radova po sudioniku

8.RAZRED – GROFOVSKO LJUBAVNO PISMO

– na računalu ili čitkim rukopisom

– ZADANO – pismo piše: grof, grofica, konjušar, služavka u doba grofova, vitezova i dvoraca

Prijave se primaju najkasnije do 10. veljače na mail adresu Udruge: kulturnaudrugakreda@gmail.com.

